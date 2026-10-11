地價稅11月開徵！地主留意總歸戶制及自用住宅優惠

115年地價稅將於11月1日開徵，新竹市稅務局提醒，民眾收到稅單後，應先確認納稅義務人姓名、課稅土地地段、地號、筆數及適用稅率等資料是否正確，再依限繳納。另地價稅採「總歸戶制」及「累進稅率」計算，同一土地所有權人在同一縣（市）內所持有的土地，無論筆數多寡，均會合併計算地價稅，並核發1張稅單，提醒納稅義務人留意相關資訊。

竹市府持續推動便民服務，積極保障市民各項權益，也重視與民眾生活息息相關的租稅資訊。地價稅單除了是繳稅通知，也載有土地課稅相關資訊，提醒民眾收到稅單後仔細核對各項資料，了解自身土地的課稅情形，如有疑問可及早向稅務局洽詢釐清，以維護自身權益。

稅務局表示，地價稅是以土地所有權人在同一個直轄市或縣（市）內所有土地的地價總額為計算基礎，依地價總額所處級距，採累進稅率（10‰至55‰）課徵。土地如符合地價稅特別稅率或減免條件，土地所有權人須於地價稅開徵40日前（即9月22日）提出申請，經審查核准後自當年度適用；逾期申請者，則自申請之次年開始適用。

每年地價稅開徵期間，常有民眾詢問，為什麼持有多處房地，會收到多張房屋稅單，但地價稅單卻只有1張，是不是漏寄了？實則並非漏寄，而是地價稅與房屋稅的課徵方式不同。地價稅採「總歸戶制」，土地所有權人在同一縣（市）內所有土地會合併歸戶計算，並僅核發1張稅單；房屋稅則採「按戶課徵」，每一戶房屋原則上核發1張稅單。

稅務局提醒，已適用自用住宅用地優惠稅率（2‰）的民眾，如因就業或就學需要遷移戶籍，原址至少應由土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人設籍，才能繼續享有優惠。若全戶戶籍遷出，即使實際居住於原址，也不符合資格，將改按一般用地稅率（10‰至55‰）課徵，稅額恐增加至少4倍。民眾在遷移戶籍前，務必審慎評估，以維護自身權益。