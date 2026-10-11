證交稅有望寫連14紅 須觀察中東局勢、美債殖利率等影響

財政部13日將公布9月全國賦稅收入統計。回顧8月，全國總稅收攀升至1,982億元，創歷年同月新高，年增28.9％。其中證交稅實徵540億元、年增率高達94.5％，連續13個月正成長，依台股成交金額推估，9月有望寫下連14紅紀錄。

8月稅收寫同月最強，據統計，8月單月，證交稅、期交稅及總稅收均創歷年同月新高；累計前八月則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅及總稅收等九項創歷年同期新高。

8月全國稅收實徵1,982億元，較去年同期增加445億元、年增28.9％；累計前八月實徵3兆749億元，年增25.2％，同樣創歷年同期新高。與去年同月比較，以證交稅增加262億元，營業稅、營所稅及綜所稅分別增加68億元、66億元及61億元較多。累計前八月則以證交稅增加2,855億元、營所稅增加1,599億元，以及營業稅增加906億元較多。

但是證交稅部分，財政部官員指出，台股在歷經7月重挫後，8月迎來強勢反彈，但股價大漲並未帶動成交量同步走高，台股呈現「價漲量縮」格局，上市櫃股票日均成交值月減5.1％，已經連續兩個月月減，值得注意的是，不排除連三月下滑；但與去年同期相比仍大增97.9％，交易量仍處相對高檔。

隨著7月以來成交量逐步降溫，8月證交稅月減17.1％；但與去年同期相比仍增加262億元、年增94.5％，連續13個月正成長。累計前八月證交稅實徵4,527億元，較去年同期增加2,855億元、年增1.7倍，續創歷年同期新高，年增幅為1998年以來同期新高。展望9月，整體金額大致與8月相當，但後續仍須觀察中東局勢、油價、美債殖利率及聯準會升息預期等因素對股市及證交稅的影響。