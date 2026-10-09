地價稅不是一筆地一張單！沒看清楚恐重複繳稅

名下有多筆土地，卻只收到一張地價稅繳款書，不一定是漏寄。花蓮稅務局表示，地價稅採「總歸戶制」，同一位土地所有權人在同一縣市持有的土地，會合併計算地價稅，並開立一張繳款書，民眾不必因土地筆數與稅單張數不同，就申請補發。

稅務局說明，地價稅採總歸戶及累進稅率計算，因此，民眾在花蓮縣內不論持有多少筆土地，都會合併在同一張繳款書。往年曾有民眾誤以為一筆土地就應收到一張稅單，未確認內容便申請補發，結果重複繳納。

稅務局提醒，收到地價稅繳款書後，可先查看右方的「課稅土地清單」，確認所列土地的地段、地號及筆數，是否與自己在花蓮縣內持有的土地相符。若資料一致，繳款書上的金額就是該年度應繳的地價稅總額，無須再申請補發。

此外，民眾也可使用自然人憑證或已註冊的健保卡，至地方稅網路申報作業網站申請電子稅單，以電子方式接收繳款書，方便查收，也減少紙張使用。