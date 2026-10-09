快訊

「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

李四川授旗舞台突凹陷…萬里競總現場一度緊張 主持人喊：壓倒性勝利

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

地價稅不是一筆地一張單！沒看清楚恐重複繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
地價稅每年於 11月期間開徵。房市示意圖。圖／永慶房屋提供
地價稅每年於 11月期間開徵。房市示意圖。圖／永慶房屋提供

名下有多筆土地，卻只收到一張地價稅繳款書，不一定是漏寄。花蓮稅務局表示，地價稅採「總歸戶制」，同一位土地所有權人在同一縣市持有的土地，會合併計算地價稅，並開立一張繳款書，民眾不必因土地筆數與稅單張數不同，就申請補發。

稅務局說明，地價稅採總歸戶及累進稅率計算，因此，民眾在花蓮縣內不論持有多少筆土地，都會合併在同一張繳款書。往年曾有民眾誤以為一筆土地就應收到一張稅單，未確認內容便申請補發，結果重複繳納。

稅務局提醒，收到地價稅繳款書後，可先查看右方的「課稅土地清單」，確認所列土地的地段、地號及筆數，是否與自己在花蓮縣內持有的土地相符。若資料一致，繳款書上的金額就是該年度應繳的地價稅總額，無須再申請補發。

此外，民眾也可使用自然人憑證或已註冊的健保卡，至地方稅網路申報作業網站申請電子稅單，以電子方式接收繳款書，方便查收，也減少紙張使用。

地價稅 繳稅 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

加買自家大樓車位竟多繳地價稅？原來是少做這件事

買車位自用 須另申請優稅

賣房土增稅40%跟10%差很大 「一生一次」怎麼用最划算？

繼承重劃地出售 無法減徵

相關新聞

爸爸名下股票送孩子 國稅局抓出背後金主竟要補稅128萬元

股票登記在自己名下，再送給孩子，為何最後被認定是阿公贈與？有兩名男子將名下股票轉給下一代，主張股票是自己的財產，但稅局查核帳戶、股利流向及父親留下的文件後，認定真正所有人另有其人，三筆股票移轉遭補徵贈與稅約128萬元。

姊留破億保單給禪院 弟妹沒領到保險金卻要繳千萬遺產稅

姊姊過世後，留下94筆保單，權利價值合計約1.64億元，但指定受益人是禪院，弟弟、妹妹領不到這筆保險金，卻仍須負擔遺產稅。兩人不服，認為既然錢不是自己拿，為何還要繳稅？

地價稅不是一筆地一張單！沒看清楚恐重複繳稅

名下有多筆土地，卻只收到一張地價稅繳款書，不一定是漏寄。花蓮稅務局表示，地價稅採「總歸戶制」，同一位土地所有權人在同一縣市持有的土地，會合併計算地價稅，並開立一張繳款書，民眾不必因土地筆數與稅單張數不同，就申請補發。

賣房省稅 善用一生一次優惠

賣房想省土地增值稅，「一生一次」這張牌何時打出去可能差很大。一般用地土增稅率為20%至40%，自用住宅符合條件可降至10%。財政部指出，其實這項優惠還有不少規劃空間，不只夫妻各有一次，多戶自住房在符合特定條件下，甚至可以同時適用10%稅率。

繼承重劃地出售 無法減徵

繼承重劃土地後再出售，不能享有土地增值稅減徵40%的優惠。彰化稅務局提醒，這項優惠限於土地重劃後第一次移轉，繼承人辦理繼承登記，也算一次移轉；之後再將土地出售或移轉給他人，已是第二次移轉，不適用減徵規定。

買車位自用 須另申請優稅

房屋土地已適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，之後再買同棟大樓停車位，新增的土地持分不會自動享有優惠。高雄稅捐處提醒，民眾若將車位供自用，仍須就增加的土地持分另行提出申請，經審核符合規定後，才能一併適用優惠稅率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。