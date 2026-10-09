收包裹、用兒童遊戲室仍不夠！新竹屋主百萬退稅卡這關

收過包裹、用過社區兒童遊戲室，能證明房子是自住嗎？一名新竹屋主換屋後，申請退還約159萬元房地合一稅，主張一家人在配偶老家吃飯、盥洗，之後才回舊屋睡覺。不過，國稅局向社區調取紀錄，再比對戶籍與賣屋時間後，仍否准退稅，關鍵不只在水電用量。

該案中，屋主2021年9月買進位於新竹縣的房子（以下簡稱舊房），2022年8月以1,020萬元出售，持有不到一年，申報課稅所得約353萬元，按45%稅率繳納房地合一稅約159萬元。2024年3月買進位於新竹市的房子後（以下簡稱新房），申請退還出售舊房時繳納的稅款。

屋主表示，當時經濟一度拮据，又逢小女兒出生，三餐及盥洗都在配偶老家完成，之後才到舊房休息，因此水電用量較少，不應單憑節約水電就認定沒有居住。屋主也提出送到舊房的商品訂購單、當地消費發票、寄到舊房的產險保單及外送點餐紀錄，支持自住主張。

不過，國稅局查到，屋主於2022年6月4日委託仲介出售舊房，6月6日才將戶籍從配偶老家遷入舊房，配偶及未成年子女的戶籍則仍留在老家。出售舊房後，屋主又於同年9月將戶籍遷回老家，報稅通訊地址及舊房房屋稅單寄送地址，也都留在老家。

對於委售契約記載舊房是「空屋」，屋主解釋，是因賣房前已將舊房清空；至於延後遷戶籍，則是剛換工作、工作繁忙。財政部指出，依屋主自己的說法，舊房在委售前就已清空，之後即使遷入戶籍，也不足以證明供自住使用。

水電資料也是查核重點。屋主持有舊房期間，各期兩個月用水僅0至5度，用電為13至94度，天然氣為0至2度。財政部認為，搭配屋主自述僅到舊房睡覺、盥洗都在配偶老家完成，尚難認定舊房是一般日常生活起居的處所。

屋主另要求調閱舊房社區住戶APP的公設使用及收信紀錄。國稅局向管委會查得，屋主有三筆包裹紀錄、兩筆兒童遊戲室使用紀錄，但財政部認為，這些資料仍不足以證明實際居住舊房。

財政部指出，房地合一稅重購退稅，須符合本人、配偶或未成年子女在舊房及新房辦完戶籍登記並居住等條件。本案綜合戶籍遷移、委售契約、水電及社區紀錄，仍無法認定舊房符合自住要件，因此維持不予退稅的處分。