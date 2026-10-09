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爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

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爸爸名下股票送孩子 國稅局抓出背後金主竟要補稅128萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
判斷是否為借名登記，不能只看股票登記在誰名下，也要看誰出資，以及誰實際管理、使用及處分。聯合報系資料照
判斷是否為借名登記，不能只看股票登記在誰名下，也要看誰出資，以及誰實際管理、使用及處分。聯合報系資料照

股票登記在自己名下，再送給孩子，為何最後被認定是阿公贈與？有兩名男子將名下股票轉給下一代，主張股票是自己的財產，但稅局查核帳戶、股利流向及父親留下的文件後，認定真正所有人另有其人，三筆股票移轉遭補徵贈與稅約128萬元。

案件中，這兩名男子的父親早年以五名子女名義開立銀行帳戶，也借用兩名兒子的名字投資股票。2007年至2008年間，登記在兩名兒子名下的部分股票，陸續移轉給三名孫子女，三筆財產價值合計約409萬元。

兩名兒子不服稅局認定，主張父親當初出資買股票時，就已經有贈與他們的意思；他們也有多年累積的租金收入，可用來購買股票。既然股票登記在自己名下，再轉給孩子，應算自己贈與，不能算在父親身上。

不過，稅局查得，父親生前曾辦理公證聲明，說明以五名子女名義開戶、刻立印章，由自己運用帳戶資金投資，子女均知情。後來因身體欠佳，才授權長子處理資金分配及運用。

父親也曾寄出存證信函，表示以子女名義開立的帳戶、投資及股票，名義上的所有人實際並未出資。兩名兒子過去在司法調查中，也曾陳述股票由父親出資，帳戶存摺及印章由父親保管，並由父親調度帳戶資金買賣股票。

財政部指出，判斷是否為借名登記，不能只看股票登記在誰名下，也要看誰出資，以及誰實際管理、使用及處分。本案相關股利存入父親掌控的借名帳戶，兒子又未能提出購買股票的金流，證明股票確實是自己的財產。

因此，這些股票雖從兒子名下移轉給孩子，稅務上仍被認定是祖父贈與孫子女。稅局將三筆股票價值併入祖父各年度其他贈與，分別補徵約87.9萬元、16.7萬元及23.4萬元贈與稅，財政部最終仍駁回。

國稅局 股票 爸爸

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