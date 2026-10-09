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姊留破億保單給禪院 弟妹沒領到保險金卻要繳千萬遺產稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題，但保單是否計入遺產課稅，則是稅務認定。示意圖。聯合報系資料照
保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題，但保單是否計入遺產課稅，則是稅務認定。示意圖。聯合報系資料照

姊姊過世後，留下94筆保單，權利價值合計約1.64億元，但指定受益人是禪院，弟弟、妹妹領不到這筆保險金，卻仍須負擔遺產稅。兩人不服，認為既然錢不是自己拿，為何還要繳稅？

該案中，這名女子於2015年過世，生前購買106筆人壽保單，其中12筆已在死亡前解約，其餘94筆均為投資型及儲蓄型保單。繼承人申報遺產稅時，揭露保單受益人為禪院等，主張不計入遺產總額。

不過，台北國稅局查核發現，女子購買這94筆保單時，年齡介於69歲至78歲，期間曾罹患肺結核、確診肺癌，並以一次繳清保費的方式投保。稅局認為，她是將存款轉換為保險給付，以規避遺產稅，不符合人壽保險金不計入遺產的規定。

此外，受益禪院並非依法登記設立的財團法人，也不適用相關捐贈財產不計入遺產的規定。稅局因此將保單權利價值約1.64億元併入遺產，連同其他財產，核定遺產總額約2.31億元、應納遺產稅2,179萬餘元。

弟妹另向保險公司提起民事訴訟，請求保險給付，但遭法院判決駁回確定。兩人因此主張，自己繳了鉅額遺產稅，卻無法取得保險金，稅局應退稅，或改向領取保險金的禪院課稅。

財政部指出，保險契約指定誰為受益人，屬於民事契約問題；保單是否計入遺產課稅，則是稅務認定。即使保單因實質課稅被併入遺產，也不代表保險金就改由繼承人領取。

本案女子無配偶、子女，父母也已過世，弟妹為法定繼承人，依當時規定負有遺產稅納稅義務。財政部認定，原核課並無適用法令或計算錯誤，不能因弟妹未取得保險金就退稅，最終駁回。

保單 保險金 遺產稅

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