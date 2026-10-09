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繼承重劃地出售 無法減徵
繼承重劃土地後再出售，不能享有土地增值稅減徵40%的優惠。彰化稅務局提醒，這項優惠限於土地重劃後第一次移轉，繼承人辦理繼承登記，也算一次移轉；之後再將土地出售或移轉給他人，已是第二次移轉，不適用減徵規定。
稅務局表示，經重劃的土地，在重劃後第一次移轉時，可享有土增稅減徵40%的優惠。
判斷能否適用，關鍵在於土地重劃後的移轉順序，並非只看繼承人是否第一次出售。
其中，「繼承」也屬於土地移轉行為。若土地重劃後尚未移轉，原所有權人過世，由繼承人辦理繼承登記，這次登記就屬於重劃後第一次移轉。繼承人日後再將土地移轉給他人，移轉次序已進入第二次，因此無法適用減徵40%的規定。
也就是說，優惠所認定的「第一次」，是從土地重劃後開始計算，前面的繼承登記也必須納入，不能從繼承人取得土地後重新起算。
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