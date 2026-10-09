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買車位自用 須另申請優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房屋土地已適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，之後再買同棟大樓停車位，新增的土地持分不會自動享有優惠。高雄稅捐處提醒，民眾若將車位供自用，仍須就增加的土地持分另行提出申請，經審核符合規定後，才能一併適用優惠稅率。

稅捐處日前接獲民眾詢問，自己居住的大樓房屋，坐落土地原本已按自用住宅用地稅率課徵地價稅，隔年又買下同棟大樓的停車位，也只是自身停車使用，為何增加的土地持分面積，沒有跟著適用優惠稅率？

稅捐處說明，原有房屋土地已獲核准適用優惠，不代表日後買進的停車位土地持分，也會自動納入。即使車位位於同棟大樓，且確實供自己使用，新增持分仍須再次提出申請，不能直接沿用原本房屋土地的核准結果。

民眾可透過線上申辦，若不確定新增持分是否已納入優惠，或對申請方式有疑問，可向稅捐處洽詢。

買車 地價稅 自用住宅

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