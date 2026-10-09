聽新聞
0:00 / 0:00

賣房省稅 善用一生一次優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
賣房想省土地增值稅，「一生一次」這張牌何時打出去可能差很大。聯合報系資料照
賣房想省土地增值稅，「一生一次」這張牌何時打出去可能差很大。聯合報系資料照

賣房想省土地增值稅，「一生一次」這張牌何時打出去可能差很大。一般用地土增稅率為20%至40%，自用住宅符合條件可降至10%。財政部指出，其實這項優惠還有不少規劃空間，不只夫妻各有一次，多戶自住房在符合特定條件下，甚至可以同時適用10%稅率。

財政部表示，土增稅是在土地所有權移轉時課徵，稅額與土地公告現值漲價幅度、持有期間及使用情形等有關。一般用地依漲價倍數適用20%至40%累進稅率，自用住宅用地則固定為10%，兩者稅負可能相差一倍以上。

自用住宅10%優惠又分為「一生一次」及「一生一屋」。其中，一生一次門檻相對寬鬆，只要出售時本人、配偶或直系親屬在該處設籍，出售前一整年沒有出租或供營業使用，地上房屋為本人、配偶或直系親屬所有，符合面積等規定，就可申請適用，且沒有持有或居住滿六年要求。

一生一次的使用時機很重要。財政部指出，夫妻其實各有一次機會，如果房地都登記在其中一人名下，所有權人已使用過優惠，之後再出售符合自住條件的房地，可利用夫妻相互贈與土地不課徵土增稅、配偶間贈與財產不計入贈與總額的規定，先將土地贈與配偶，再由配偶出售，使用配偶的一生一次優惠。

此外，「一生一次」也不代表只能用在一戶。如果同時擁有多戶符合自住條件的住宅，可規劃在同一天簽訂買賣契約、同一天申報土增稅，只要合計面積未超過都市土地300平方公尺、非都市土地700平方公尺，多戶可同時適用10%優惠稅率。

財政部提醒，如果不確定過去是否已使用過一生一次優惠，可向稅捐機關查詢。名下有多戶自用住宅者，出售前也可先試算稅額，再決定優惠使用時機，避免把僅有一次的機會用在節稅效果較小的房地。

土增稅 財政部 土地增值稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

加買自家大樓車位竟多繳地價稅？原來是少做這件事

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

愛心房東優稅 要看房客資格

TISA租稅優惠 有譜

相關新聞

賣房省稅 善用一生一次優惠

賣房想省土地增值稅，「一生一次」這張牌何時打出去可能差很大。一般用地土增稅率為20%至40%，自用住宅符合條件可降至10%。財政部指出，其實這項優惠還有不少規劃空間，不只夫妻各有一次，多戶自住房在符合特定條件下，甚至可以同時適用10%稅率。

繼承重劃地出售 無法減徵

繼承重劃土地後再出售，不能享有土地增值稅減徵40%的優惠。彰化稅務局提醒，這項優惠限於土地重劃後第一次移轉，繼承人辦理繼承登記，也算一次移轉；之後再將土地出售或移轉給他人，已是第二次移轉，不適用減徵規定。

買車位自用 須另申請優稅

房屋土地已適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，之後再買同棟大樓停車位，新增的土地持分不會自動享有優惠。高雄稅捐處提醒，民眾若將車位供自用，仍須就增加的土地持分另行提出申請，經審核符合規定後，才能一併適用優惠稅率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。