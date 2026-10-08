提訴願就能先不繳稅？稅局示警：車輛、存款恐遭查封扣押

不服補稅結果提起訴願，不代表就能先不繳稅。台北國稅局提醒，納稅人對復查決定仍有異議，依法提起訴願後，還須繳納復查決定應納稅額的三分之一，或因繳納困難經核准提供相當擔保，才能暫緩移送強制執行，否則存款、車輛仍可能遭扣押或查封。

台北國稅局表示，納稅義務人收到核定稅額後，如果對課稅結果不服，可依法申請復查；對復查決定仍有異議，也能再提起訴願。不過，復查與訴願階段暫緩移送強制執行的條件不同，不能認為案件還在爭議中，就一律不必繳款。

依稅捐稽徵法規定，應納稅捐在繳納期間屆滿30日後仍未繳納，稅捐機關會移送強制執行；但已依規定申請復查者，可暫緩移送。至於復查決定作成後，若納稅義務人繼續提起訴願，依訴願法規定，原則上不會因提起訴願而停止執行，須符合繳納三分之一稅額或提供相當擔保等條件，才能暫緩移送。

舉例來說，小花不服2024年度綜合所得稅應納稅額300萬元的復查決定，依法提起訴願，卻未先繳納三分之一、也就是100萬元稅款，案件因此遭移送行政執行分署強制執行。

後續小花的存款帳戶遭扣押，名下車輛也被查封，生活受到影響，最後繳清全部稅款，請求撤銷扣押及查封。國稅局藉此提醒，提起訴願與暫緩移送強制執行是兩回事，提出訴願後，仍須留意繳款及擔保規定。

國稅局提醒，若確實無力繳納復查決定應納稅額的三分之一，可向稅捐機關申請核准提供相當擔保。納稅人在爭取自身權益的同時，也應處理相關繳款事宜，以免案件進入強制執行程序，影響資金運用及日常生活。