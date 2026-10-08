房產辦理分割 要繳印花稅

辦理遺產繼承登記，未必要按全部遺產價值繳印花稅。台南市稅務局表示，只有辦理物權登記使用的遺產分割協議書，其中涉及不動產分割部分，才須按協議成立時價值的千分之1繳納印花稅；動產及未辦保存登記房屋則不在課稅範圍。

依《印花稅法》規定，設定典權及買賣、交換、贈與、分割不動產，所立並向主管機關申請物權登記的契據，屬於印花稅課徵範圍。因此，繼承人完成遺產稅申報後，如果遺產分割協議書同時包含不動產、動產或未辦保存登記房屋，只有不動產部分須繳印花稅。

該如何節省印花稅？稅務局表示，繼承人如果直接依民法應繼分繼承遺產，不須另外書立遺產分割協議書，就能申請物權登記，沒有協議書就不用繳印花稅；但如果仍自行書立協議書送主管機關登記，就須依法繳納。