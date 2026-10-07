納稅人權益不保 陳冲喻政府「拔鵝毛」 痛得民眾哇哇叫還不知如何解除痛苦

在今天召開的「納稅者保護法案 十周年公開說明會」，行政院前院長陳冲說，納稅者權利保護法已在立法院三讀通過將屆滿十周年，前陣子竟有民意代表當面問他國家是否真有這部法律？令他非常錯愕。

陳冲引用英國古典經濟學名言：「課稅的藝術，就像拔鵝毛一樣，要拔到最多的鵝毛，卻聽不到鵝的叫聲（鵝不叫痛），這才是最高境界。」來比喻，如果國家今天拔鵝毛拔到鵝痛得哇哇叫，還不知如何解除痛苦，或是痛到只能咬牙忍耐，這絕非一個文明政府該有的境界！

回顧十年前，陳冲指出，正是有批滿懷熱血的學者專家，四處奔走、全力協助立法委員提案，歷經千辛萬苦才終於三讀通過法律，「但為何一部立意良善的法案，民眾卻如此陌生？」

陳冲也盤點，我國現行法規有中，名稱帶有「保護」或「保障」字眼的法律約14部，以其中的消費者保護法、動物保護法以及納稅者權利保護法為例，前兩者可說是全國曝光率、見報率與點閱率最高的法律，而出資最多，默默對國家社會貢獻最大的一群人—「納稅人」，卻幾乎在社會上沒有任何聲音。

「難道對納稅人的保護還比不上動物？」陳冲反問，並且指出納保法在審查過程中，有些瑕疵。他舉例表示，翻閱立法院公報（105卷100期），可看到他戲稱為「1128慘案」的離奇過程，亦即立法院審查本法的2016年11月28日當天，學者專家提出納保法第11條，目的正是為排除行政程序法的寬鬆例外，強制要求稅捐稽徵機關在核定稅捐、做出課稅處分時，必須白紙黑字向納稅人說明理由、清楚交代課稅依據與計算方式。

然而，立法院審查時應行政部門要求，卻加入行政程序法第97條的除外條款，依據第97條，行政處分在特定情況下「得不記明理由」，其中一項為「大量作成之行政處分或以自動機器作成之行政處分，依其狀況無須說明理由者」。

陳冲直批，如今，99%的課稅處分皆由電腦自動化產出、大量印發，最終結果導致稽徵機關在向納稅人課稅時無須記名理由，納稅人往往不明白稅單上的數字從何而來，也無從進行訴願或訴訟。在龐大的國家課稅機器面前，一般人民是不折不扣的弱勢群體——稅務專業上處於知識不對等、資訊不對等，在法律武器的行使上更是完全不對等。

此外，依據納保法第20條規定，納保官是隸屬「各級稅捐稽徵機關」，對比動保官以及消保官，納保官在制度設計上明顯缺乏動機為人民服務。陳冲質疑，動保官在地方有動保處，上有產業發展局，更甚者在中央有農業部動保司，專業官僚體系健全，相關人員前程一片光明；消保官的體制又更加健全，行政院中央設有消費者保護處，在院層級還設有消保會，由行政院副院長親自擔任召集人，消保官可謂地位崇高、後盾強大。

他指出，相比之下，納保官本身就是各國稅局、稅捐處的現職稅務人員，若一個納保官想要在體制內升遷，考績掌握在稅捐局長手裡。對此他進而反問，納保官真敢為了保護納稅人，徹底跟自己的直屬長官翻臉嗎？若連自己的考績與前途都保護不了，如何奢望納保官放手保護納稅人？

陳冲語重心長說，民間常講，神燈精靈可以滿足三個願望，今天他只有兩個願望，第一，落實稅法上的「轉型正義」，十年前立法院審查過程中，因草率、誤解而被硬生生扭曲的納保法第11條除外條款，請立法委員們撥亂反正，恢復學者當初起草的原貌。第二、拉高位階，成立部會級的獨立納保專責機關，現行納保官隸屬於稽徵機關之下的架構必須徹底打破。