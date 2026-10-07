納保法十周年檢視制度落實 陳冲籲課稅附理由、蘇宏達倡程序保障

新世代金融基金會、台北論壇基金會6日在立法院群賢樓，與立法委員共同主辦「納稅人保護法案十周年公開說明會」。前行政院長陳冲指出，納保法實施十年，制度落實與民眾感受仍有落差，呼籲建立具獨立性的納稅人保護機制。

台北論壇基金會董事長蘇宏達則表示，完善程序保障是保護納稅人權益、鞏固民主憲政的重要基礎。立委李彥秀、王鴻薇、劉書彬、賴士葆開場致詞表達對納稅人權益的關心；台大法律系教授葛克昌、理律法律事務所特約資深顧問李念祖、台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲、前最高行政法院法官林文舟出席，共同討論修法與稅務救濟制度，財政部賦稅署署長樓美鐘等人也列席參與。

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，納保法三讀通過十年，仍有民眾不清楚法律存在，顯示制度與民眾感受之間有落差。他以納保法第十一條為例指出，原本要求稅捐機關說明課稅理由，讓民眾了解課稅依據與計算方式，但立法過程加入但書規定，將大量行政排除在外，使條文空洞化；現行行政處分大量依賴自動化，相關規定更應重新檢視。

陳冲也指出，納保官隸屬於稅捐機關除有同儕壓力外，其職涯發展亦受制於原機關體系影響，難以獨立行使職責。他建議應修法強化正當法律程序，並建立獨立的納稅人保護官制度，以落實納稅人權益保障。

台灣大學法律系教授、世界稅法學協會副理事長葛克昌指出，納保法代表稅法思維從行政管理轉向憲法權利保障；為貫徹正當法律程序，稅捐機關行使調查權應敘明具體事實理由，其手段應符合比例原則，不應為追求稽徵效率，犧牲量能課稅等原則。

理律法律事務所特約資深顧問李念祖表示，解釋令不應溯及既往、納保法為基本法應優于一切法律適用，且行政法院應就稅額自為裁判，不應反覆撤銷又命稅捐機關另為處分，致使人民無法獲得有效救濟，若有必要僅得在原核課期間內另為處分。

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲表示財政部近期變更解釋，取消復查不利益禁止之規定，恐造成「越救濟、稅越多」的寒蟬效應。此外，黃教授亦表示行政機關常以行政命令變更人民權利義務，有行政權侵入立法權之疑慮。

前最高行政法院法官林文舟則憂心，稅務事件審理法草案規定，縱使有自證刑事責任之虞，亦不能免除協力義務，完全違背不自證己罪原則。其次，人民應有權利主張實質課稅。最後，若無稅損，應尊重私法自治，不得任意為租稅調整。

財政部賦稅署署長樓美鐘回應，稅捐機關作成行政處分時會載明法律依據及計算說明，查核也會兼顧對納稅人有利與不利的事項；賦稅署正研擬外部納保官作業規定，並將參考各界意見精進保障制度。

王鴻薇、李彥秀、劉書彬、賴士葆委員共同呼籲強化納稅人保障；立委李彥秀表示，應檢視基本生活費免稅、稅捐機關調查責任及救濟機制是否落實，並研議建立更專職、獨立的納保官制度。

王鴻薇指出，稅捐機關追稅能力強，更應確保納稅人權益受到充分保障，未來將持續蒐集意見、推動修法。劉書彬提出課稅資訊公開透明、救濟及時有效及落實財政紀律三項主張；賴士葆則認為，應優先處理「萬年稅單」與納保官獨立性不足等問題。

蘇宏達表示，此次說明會是延續學術討論、推動納稅人保護制度落實的一步。面對人工智慧、氣候變遷與地緣政治等挑戰，民主憲政更需鞏固；政府徵稅的同時，也必須保障納稅人的合法權益，並以明確程序讓公務員有所依循。他期待學界、民間、立法部門及財政機關持續合作，讓課稅更合理，納稅人遇到問題時獲得充分保障。