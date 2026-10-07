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加買自家大樓車位竟多繳地價稅？原來是少做這件事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾買車位增加了土地持分，仍須針對新增部分再次提出自用住宅用地優惠稅率申請。示意圖，與新聞無關。報系資料照
民眾買車位增加了土地持分，仍須針對新增部分再次提出自用住宅用地優惠稅率申請。示意圖，與新聞無關。報系資料照

住家土地明明早已適用自用住宅優惠稅率，隔年只是多買同棟大樓一個停車位，收到地價稅單時卻發現，新增的土地持分竟然沒有一起享有優惠。高雄市就有民眾碰上這種情況，納悶車位明明也是自己使用，為何地價稅待遇卻不一樣？

高雄稅捐稽徵處表示，關鍵就在於後來購買停車位所增加的土地持分，民眾原本房屋坐落土地雖然已適用自用住宅用地優惠稅率，但並不代表之後新增的土地持分，也會自動跟著適用。

也就是說，即使買的是同一棟大樓的停車位，而且確實供自己停車使用，只要因為買車位增加了土地持分，仍須針對新增部分再次提出自用住宅用地優惠稅率申請。

經稅捐機關審核符合自用住宅用地規定後，新增的土地持分才能併計適用優惠稅率；如果沒有另外申請，就不會因為原本住家已經享有優惠而自動納入。

稅捐處提醒，民眾如果符合自用住宅用地相關規定，應在當年9月22日前提出申請。因此，買房後才另外購入同棟大樓停車位的屋主，最好確認新增土地持分是否已申請適用優惠，以免錯過期限。

地價稅 車位 大樓

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