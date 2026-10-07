凱博觀點／員工股權激勵 留才不踩雷

人才是公司最重要的資產，林董事長對此深以為然。看到許多企業透過員工股權激勵留住人才，他也決定讓員工成為股東，共享公司的經營成果，希望藉此提升員工的向心力與投入。

所以林董事長將公司20%股權無償給予所有員工，並期待未來公司人才將趨於穩定、不再流失。

不料，員工持股後，有些員工將股份任意轉讓給第三人，甚至轉讓給同業，除了造成公司股東名簿登記異動頻繁、增加為數不少的外部股東外，並導致一群非善意股東在股東會上頻頻對林董事長提出質疑。

也有些員工趁著公司業績亮眼、股票價值相對高的時候，看準時機出售公司股份，獲利了結後離職。此與實施員工認股以留才的本意大相逕庭。

林董事長悔不當初，他不禁反思：難道員工認股真的錯了嗎？

實施員工認股確實立意良好，但關鍵在必須有適當的規劃，才能達成留才與激勵的目的。在前述案例中，員工持有的股份，可以設計為限制轉讓的特別股，員工無法任意轉讓，及離職時的買回機制，即可防止前述問題。

而規劃員工股權激勵時，至少有幾個問題必須先想清楚：給誰？何時給？用什麼方式給？

是普遍適用於多數員工，還是鎖定關鍵人才？是立即給予股份，還是先給予認股權，待達成一定績效或服務年限後才能取得股份？此外，不同國家或地區對員工股權激勵形式的法律規定不盡相同，也必須一併考量原股東股權稀釋、公司財務報表，以及員工個人所得稅等影響。

凱博聯合會計師事務所將於十月中舉辦網路研討會，針對員工股權激勵規劃各項議題進行解析，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師唐瑋嬪）