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GMT首年申報 資誠調查：台企跨國申報痛苦指數8.3分

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠全球最低稅負制研討會合照。業者／提供
資誠全球最低稅負制研討會合照。業者／提供

台灣全球最低稅負制（GMT）還沒正式上路，台灣跨國企業卻已經開始面臨申報壓力。資誠指出，符合GMT門檻、最終母公司設在台灣的跨國企業集團估計有174個，其中165個、約95%的海外子公司所在國已實施所得計入原則（IIR）或徵稅不足利潤原則（UTPR）。因此，即使台灣尚未實施GMT，台企仍得因應海外各國規定，首年申報平均「痛苦指數」更高達8.3分。

經濟合作暨發展組織（OECD）全球最低稅負制已從紙上規則進入實際申報，以2024年度為首個申報年度的跨國企業，今年6月30日完成第一輪申報。資誠日前舉辦國際稅務研討會，盤點台灣跨國企業首年申報碰到的問題。

PwC Taiwan副執行長、前財政部賦稅署署長宋秀玲指出，台灣目前尚未實施GMT，但不少台企海外子公司所在國已經上路，因此台資跨國企業必須依各國課稅順序，分別向已實施GMT的國家辦理申報。

台灣沒有實施，不代表台企就不用面對全球最低稅負。宋秀玲直言，「稅收不會消失，只會被別國課走」。從2025年度合併財務報表揭露資訊來看，部分大型企業揭露的補充稅金額已超過新台幣百億元。

宋秀玲表示，如果台灣未來實施所得計入原則（IIR），企業在繳完合格當地最低補充稅後，剩餘補充稅即可由台灣母公司直接在台申報繳納，不僅可降低企業向多個實施GMT國家申報的成本，也能避免原本可由台灣課徵的稅收流向其他國家。

事實上，台灣也曾研擬因應措施。宋秀玲指出，財政部2024年曾規畫在不修法的情況下，依《所得基本稅額條例》第8條，將全球合併收入達7.5億歐元門檻的跨國企業在台成員，基本稅額（AMT）稅率提高至15%，並於同年12月陳報行政院，但目前尚未公告實施。

不過，AMT與GMT的稅基及稅額計算仍有差異，實際差距也會依企業當年度所得情況而不同。宋秀玲認為，中長期而言，若台灣能完成GMT國內立法並爭取通過OECD同儕檢視，企業整體稅負原則上不會增加，還可降低多國申報成本，政府也能保障台灣課稅權。

而從首年實際申報經驗來看，企業面臨的壓力並不小。資誠全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，問卷調查顯示，企業平均「痛苦指數」達8.3分，滿分為10分。

曾博昇表示，主要問題包括各國申報規定不一致、集團內部資料難以整合、高度依賴人工作業、總部與各地顧問或稅務機關溝通協調不易，以及GloBE所得與稅額計算調整複雜。

他形容，首年申報不是單純「填一份稅表」，而是對集團資料、流程、治理及分工的一次全面壓力測試。從資料來源不一致、計算邏輯錯誤，到最後申報檔案上傳失敗，任何一個環節出問題，都可能成為未來稅務機關查核的風險。

曾博昇提醒，隨著各國稅務機關逐步累積申報資料與經驗，預計2030年下半年至2031年間可能陸續啟動查核，2024年度首年申報資料屆時仍可能在可回溯查核期間，因此企業不能把完成首年申報視為終點。

針對下一個申報年度，他建議企業重新檢討首年補件、錯誤及重大判斷，建立標準化範本、資料字典與規則庫，並把資料需求提前納入結帳時程，同時持續追蹤各國制度變化，由集團層級統籌申報及風險管理。

資誠稅務科技服務副總經理謝宛妤則指出，實務上還曾碰到GloBE資訊申報表（GIR）的XML檔案上傳驗證錯誤、各國合格國內最低補充稅（QDMTT）申報內容與集團GIR不一致，以及不同顧問分頭處理，導致申報時間被大幅壓縮等問題。

謝宛妤建議，企業可透過雲端協作平台及自動化工具，把資料蒐集、轉換、計算到申報流程串接起來，讓集團統一申報與各地申報使用相同的基礎資料，降低重複作業及申報內容不一致的風險。

資誠

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