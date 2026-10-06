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土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

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土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
土地實際作農業使用，不代表贈與時就一定能享有農地免徵贈與稅優惠。示意圖，與本案無關。記者黃羿馨／攝影
土地實際作農業使用，不代表贈與時就一定能享有農地免徵贈與稅優惠。示意圖，與本案無關。記者黃羿馨／攝影

土地長年拿來種竹筍，也取得土地作農業使用證明書，贈與給女兒卻不一定能免贈與稅。一名爸爸將高雄一筆土地贈與女兒，申報時主張適用農地贈與免稅優惠，沒想到國稅局仍按土地公告現值約2,040萬元計算，課徵贈與稅182萬餘元。爸爸不服，認為土地多年來都作農業使用，還有農用證明，為何還是不能免稅？

案件中，這名爸爸於2014年10月將高雄一筆面積5,370平方公尺的土地贈與女兒，並在同年11月申報贈與，土地價值為2,040萬餘元，同時主張符合《農業發展條例》規定，應免徵贈與稅。

這塊土地原本由媽媽持有，2009年間贈與給爸爸後，一直用來種植竹筍。爸爸2014年再將土地贈與女兒時，也取得當地區公所核發的土地作農業使用證明書。

不過，國稅局進一步調查後發現，問題出在這塊土地的使用分區。土地雖然真的拿來種竹筍，也拿得到農用證明，但早在1969年就被劃入澄清湖特定區計畫，最初為公園區，後來又變更為風景遊憩區，法律上早已不是農業用地。

爸爸對此相當不服。他主張，土地被劃為風景區後，政府長達45年都沒有開發或徵收，考量政府財政壓力，未來恐怕也難以開發，甚至直指土地已「形同無用之廢地」。

更讓爸爸不滿的是，這塊土地多年來仍持續作農業使用，政府還在農路設置護欄，讓他進出土地耕作更加困難。他認為，土地既然一直拿來種竹筍，也取得農業使用證明，就應該享有農地贈與的免稅優惠。

爸爸還主張，自己已取得主管機關核發的農業使用證明，卻仍無法適用免稅優惠，面對不同機關的認定，讓他「無所適從」。

不過，財政部認為，真的有種田和法律上的農業用地是兩回事。農地贈與想享有租稅優惠，原則上不只土地實際要作農業使用，法律上的土地使用分區也必須符合農業用地規定，兩個條件缺一不可。

至於爸爸取得的農用證明，財政部指出，這張證明只能證明核發當時，這塊土地確實作農業使用，並不能因此改變土地已被劃為風景遊憩區的法律狀態。

部分已變更為非農業用地的土地，如果符合細部計畫尚未完成，或依法應辦理市地重劃、區段徵收等特定條件，仍有機會適用農地租稅優惠。不過，都市計畫主管機關認定，這塊土地並不符合相關例外規定。

因此，國稅局最終按照土地公告現值2,040萬餘元核定贈與總額，扣除當時免稅額後，核定應納贈與稅182萬餘元。

贈與稅 土地 爸爸

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