快訊

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

聽新聞
0:00 / 0:00

股票早就賣掉了 媽媽過世後7,500萬股票為何仍算遺產？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾生前移轉股票，仍可能因交易實質遭國稅局認定應計入遺產。示意圖。聯合報系資料照
民眾生前移轉股票，仍可能因交易實質遭國稅局認定應計入遺產。示意圖。聯合報系資料照

一名母親生前陸續將手中股票賣給自己與女兒成立的投資公司，股票名義上早已移轉，沒想到過世後，國稅局卻認定這些交易只是形式上的安排，將其中62.9萬股、價值約7,505萬元的股票重新計入遺產。家屬不服，主張投資公司與母親是不同法律主體，股票既然已經出售，就不該再算進遺產，但財政部最終仍駁回訴願。

案件中，這名母親於2013年3月6日過世，繼承人同年7月申報遺產稅，原本列報遺產總額5,338萬餘元、遺產淨額3,982萬餘元。不過，國稅局查核後，將遺產總額大幅調高至1億3,148萬餘元，核定應納遺產稅976.7萬元。

爭議焦點之一，就在母親生前移轉的A公司股票。國稅局調查發現，母親與女兒都是A公司股東，兩人在2006年成立B投資公司，資本額僅100萬元。母親從2006年至2012年間，陸續將持有的A公司股票賣給B投資公司，共計62.9萬股，交易價款達5,113.7萬元；女兒也在2006年至2011年間，陸續出售79.1萬股給B投資公司，價款5,946.3萬元。

不過，國稅局發現，B投資公司本身並沒有足夠資金支付上億元的股票交易款，而是先將應付價款帳列「其他應付款」，之後再利用從A公司取得的高額股息，逐年抵償購買股票的款項。

此外，B投資公司除了投資A公司之外，並沒有投資其他公司，也沒有其他營業行為。國稅局綜合B投資公司成立時間、股票移轉時點、交易價款支付方式、雙方關係，以及取得股利後的資金流向等情況，認定母親與女兒是透過形式上的交易安排移轉A公司股票。

因此，雖然62.9萬股A公司股票名義上已經轉到B投資公司名下，國稅局仍認定相關交易屬虛偽安排，交易無效，股票實際上仍屬於母親。加上母親死亡時名下原本還持有6.63萬股，合計69.53萬股，以死亡日每股107.9432元計算，股票遺產價值達7,505萬餘元。

家屬則主張，公司與股東在法律上是不同主體，B投資公司名下財產並非母親可以自由使用、收益或處分，因此不能直接把公司名下股票視為母親遺產。

不過，財政部認為，本案重點並非單純把公司財產當成股東財產，而是國稅局已依交易過程認定，母親移轉62.9萬股給B投資公司的交易屬虛偽安排，因此相關股票仍應歸屬母親遺產。最終認定國稅局核課並無不當，駁回家屬訴願。

股票 遺產 媽媽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

226萬股利全算同一年所得 她不服喊「明明分4年發」仍遭補稅

控姪女旅美失聯、未盡孝！3姊姊照顧弟弟到最後仍無繼承權

公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

保險節稅威力大！會計師試算「這情境」　實拿超過遺產總額、達116％

相關新聞

股票早就賣掉了 媽媽過世後7,500萬股票為何仍算遺產？

一名母親生前陸續將手中股票賣給自己與女兒成立的投資公司，股票名義上早已移轉，沒想到過世後，國稅局卻認定這些交易只是形式上的安排，將其中62.9萬股、價值約7,505萬元的股票重新計入遺產。家屬不服，主張投資公司與母親是不同法律主體，股票既然已經出售，就不該再算進遺產，但財政部最終仍駁回訴願。

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

土地長年拿來種竹筍，也取得土地作農業使用證明書，贈與給女兒卻不一定能免贈與稅。一名爸爸將高雄一筆土地贈與女兒，申報時主張適用農地贈與免稅優惠，沒想到國稅局仍按土地公告現值約2,040萬元計算，課徵贈與稅182萬餘元。爸爸不服，認為土地多年來都作農業使用，還有農用證明，為何還是不能免稅？

非健保醫院認定 年底前申請

非健保特約診所注意，今年度申請財政部認定「會計紀錄完備正確」期限至12月31日止。經認定後，民眾支付的醫療費，可依規定列報醫藥及生育費扣除額；業者自認定年度起三年內，原則上也可採書面審核，免列入選案查核對象。

7-8月發票 17人中千萬

財政部昨（5）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出17張，有兩張僅花費10元就中大獎，一張是Uber處理費，另一張是在台南鹽水全家便利商店購買飲品。

雲端發票比率逾68% 新高

財政部推動雲端發票，財政資訊中心昨（5）日表示，截至今年8月，國人使用載具儲存雲端發票比率已超過68％，再創新高。

愛心房東優稅 要看房客資格

愛心房東可享租稅優惠，不過財政部中區國稅局提醒，房客須符合租金補貼資格，且住宅供居住使用；若房客實際將房屋拿來營業、不符租補資格，房東原先申報的公益出租人租金收入免稅額，也可能遭國稅局剔除補稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。