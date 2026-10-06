股票早就賣掉了 媽媽過世後7,500萬股票為何仍算遺產？

一名母親生前陸續將手中股票賣給自己與女兒成立的投資公司，股票名義上早已移轉，沒想到過世後，國稅局卻認定這些交易只是形式上的安排，將其中62.9萬股、價值約7,505萬元的股票重新計入遺產。家屬不服，主張投資公司與母親是不同法律主體，股票既然已經出售，就不該再算進遺產，但財政部最終仍駁回訴願。

案件中，這名母親於2013年3月6日過世，繼承人同年7月申報遺產稅，原本列報遺產總額5,338萬餘元、遺產淨額3,982萬餘元。不過，國稅局查核後，將遺產總額大幅調高至1億3,148萬餘元，核定應納遺產稅976.7萬元。

爭議焦點之一，就在母親生前移轉的A公司股票。國稅局調查發現，母親與女兒都是A公司股東，兩人在2006年成立B投資公司，資本額僅100萬元。母親從2006年至2012年間，陸續將持有的A公司股票賣給B投資公司，共計62.9萬股，交易價款達5,113.7萬元；女兒也在2006年至2011年間，陸續出售79.1萬股給B投資公司，價款5,946.3萬元。

不過，國稅局發現，B投資公司本身並沒有足夠資金支付上億元的股票交易款，而是先將應付價款帳列「其他應付款」，之後再利用從A公司取得的高額股息，逐年抵償購買股票的款項。

此外，B投資公司除了投資A公司之外，並沒有投資其他公司，也沒有其他營業行為。國稅局綜合B投資公司成立時間、股票移轉時點、交易價款支付方式、雙方關係，以及取得股利後的資金流向等情況，認定母親與女兒是透過形式上的交易安排移轉A公司股票。

因此，雖然62.9萬股A公司股票名義上已經轉到B投資公司名下，國稅局仍認定相關交易屬虛偽安排，交易無效，股票實際上仍屬於母親。加上母親死亡時名下原本還持有6.63萬股，合計69.53萬股，以死亡日每股107.9432元計算，股票遺產價值達7,505萬餘元。

家屬則主張，公司與股東在法律上是不同主體，B投資公司名下財產並非母親可以自由使用、收益或處分，因此不能直接把公司名下股票視為母親遺產。

不過，財政部認為，本案重點並非單純把公司財產當成股東財產，而是國稅局已依交易過程認定，母親移轉62.9萬股給B投資公司的交易屬虛偽安排，因此相關股票仍應歸屬母親遺產。最終認定國稅局核課並無不當，駁回家屬訴願。