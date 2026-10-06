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7-8月發票 17人中千萬
財政部昨（5）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出17張，有兩張僅花費10元就中大獎，一張是Uber處理費，另一張是在台南鹽水全家便利商店購買飲品。
除了小額消費中獎，也有幸運兒在微風南山LOEWE專櫃花費2.4萬元購買精品，也中獎1,000萬元。另外，200萬元特獎則開出11張。
財政部統計，這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主共107位，獎金合計超過2.2億元，其中有89位使用載具儲存雲端發票。
依據財政部公布的中獎清冊，花費金額最低的是民眾使用Uber，僅花10元處理費就幸運中獎；另外在台南鹽水，也有民眾在全家僅花10元買飲料就獲得財神爺眷顧，中了千萬大獎。
其餘多數為食品或飲品，且多為便利商店，較特別的是在微風南山買精品，也中了千萬。
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