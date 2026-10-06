聽新聞
0:00 / 0:00
雲端發票比率逾68% 新高
財政部推動雲端發票，財政資訊中心昨（5）日表示，截至今年8月，國人使用載具儲存雲端發票比率已超過68％，再創新高。
財政部近年積極推動雲端發票，除加強推動及輔導營業人加入開立雲端發票行列，並持續推出便民優化服務，如全新設計財政部統一發票兌獎APP，新增發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎領獎提醒、減碳存摺及消費分析等。
財政部昨日舉辦「115年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」，並於會中宣布，國人使用載具儲存雲端發票比率已超過68%。
近年隨營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加，當給獎預算增加，財政部也會酌予增開雲端發票專屬獎，加碼小確幸，同時鼓勵民眾索取雲端發票。
財政部已編列明年統一發票給獎經費193.7億元，較今年增加4.9億元，將有機會再加開雲端發票專屬獎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。