雲端發票比率逾68% 新高

財政部推動雲端發票，財政資訊中心昨（5）日表示，截至今年8月，國人使用載具儲存雲端發票比率已超過68％，再創新高。

財政部近年積極推動雲端發票，除加強推動及輔導營業人加入開立雲端發票行列，並持續推出便民優化服務，如全新設計財政部統一發票兌獎APP，新增發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎領獎提醒、減碳存摺及消費分析等。

財政部昨日舉辦「115年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」，並於會中宣布，國人使用載具儲存雲端發票比率已超過68%。

近年隨營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加，當給獎預算增加，財政部也會酌予增開雲端發票專屬獎，加碼小確幸，同時鼓勵民眾索取雲端發票。

財政部已編列明年統一發票給獎經費193.7億元，較今年增加4.9億元，將有機會再加開雲端發票專屬獎。