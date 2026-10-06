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非健保醫院認定 年底前申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
非健保醫院申請認定條件
非健保醫院申請認定條件

非健保特約診所注意，今年度申請財政部認定「會計紀錄完備正確」期限至12月31日止。經認定後，民眾支付的醫療費，可依規定列報醫藥及生育費扣除額；業者自認定年度起三年內，原則上也可採書面審核，免列入選案查核對象。

財政部中區國稅局表示，民眾因病就醫治療、生產、接受醫療照護等支付的醫藥費，如果支付給非健保醫療機構，該機構必須經財政部認定會計紀錄完備正確，民眾才能在申報綜所稅時列報醫藥費。

中區國稅局表示，可提出申請對象，包括非健保特約醫院、診所、物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療或諮商所、聽力所及助產機構。

不過要取得財政部認定，業者帳務必須符合四個條件。首先，應依規定設置帳簿、登帳、開立及取得憑證，並妥善保管相關帳簿憑證。

其次，業務收入須逐筆開立按序編號的收據並自留存根，收據也要完整記載編號、日期、醫療機構名稱、地址及統一編號，以及病患姓名、收費項目、金額與總金額等資料。

第三，在支出方面也有所要求，業務支出均須取得合法憑證，薪資、租金等給付則須依法扣繳稅款並填報扣免繳憑單。

第四，業者須依帳簿憑證及實際所得額辦理所得稅結算申報，並經稽徵機關查帳核實認定，且不得有短漏報收入占全年總收入超過5%，或短漏報收入超過50萬元的情況。

國稅局指出，業者若於2026年度提出申請，期限至今年12月31日止，經認定會計紀錄完備正確後，自今年度起適用。

對業者而言，自認定適用年度起三年內，如果均依帳簿憑證及實際所得額辦理所得稅結算申報並繳清稅款，原則上採書面審核，免列入執行業務所得選案查核對象。

另一方面，民眾支付給這些經認定醫療機構的醫療費用，明年5月申報綜所稅時，也可依規定列報醫藥及生育費扣除額。

國稅局提醒，符合前述四大條件的業者，填寫申請書並檢附去年度帳簿憑證，儘速向所在地稽徵機關申請。

國稅局 醫院 財政部

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