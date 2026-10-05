財政部：民眾載具儲存雲端發票比率超過68％ 新再創高

為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，鼓勵營業人引導民眾使用載具儲存雲端發票，進而提升雲端發票使用率。財政部5日表示，今年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至8月，國人使用載具儲存雲端發票比率超過68％，再創新高。

財政部5日舉行「115年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」，展現雲端發票推廣活動成果，現場邀請獲績優總機構獎項營業人及獲評優良電子發票加值服務中心到場共襄盛舉。全國營業人開立雲端發票競賽自今年7月1日至8月31日，共3,347家營業人參賽，累計開立雲端發票超過5億1,586萬張，整體增長高達4.9個百分點，其中績優總機構獎計404家總機構報名參賽，雲端發票比率63.86％，較去年同期增加4.52個百分點。

績優店家獎1,447家營業人報名，雲端發票比率55.09％，較去年同期增加7.71個百分點；最佳翻轉獎1,496家營業人報名，雲端發票比率47.32％，較去年同期增加10.51個百分點。

今年度競賽績優總機構獎得獎營業人中，重量級得獎營業人包括萬洲通國際企業、全國電子（6281）、台灣鐵路、二十一世紀生活事業（21世紀風味館）、揚秦（2755）（擁有麥味登、炸雞大師等品牌）；中量級得獎營業人包括裕鈜實業公司、永康忠義公司、潤盛食品、全家餐飲（7708）（大戶屋、bb.q CHICKEN等品牌）、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院；輕量級得獎人則有泰旭國、阿堤斯公司、饗賓餐旅、頑皮世界、車堡寶實業公司。

財政部表示，未來持續加強推動及輔導營業人加入開立雲端發票行列，並持續推出便民優化服務，如全新設計財政部統一發票兌獎APP，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務，中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等，以逐年提升雲端發票使用率，讓雲端發票成為生活的一部分。