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226萬股利全算同一年所得 她不服喊「明明分4年發」仍遭補稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
個人綜合所得稅原則上採收付實現制，也就是所得究竟屬於哪一年度，原則上看實際取得的時間。聯合報系資料照
個人綜合所得稅原則上採收付實現制，也就是所得究竟屬於哪一年度，原則上看實際取得的時間。聯合報系資料照

繼承股票後一直沒有辦理分割過戶，小心多年股利可能一次算進同一年度所得。一名民眾母親過世後留下3家公司股票，這些公司接連數年發放股利，但繼承人直到多年後才完成股票分配及過戶，沒想到原本分散在不同年度發放的股利，最後竟被國稅局一次計入同一年度課稅，究竟股利該算在哪一年要怎麼判斷？

案例中，美美（化名）的母親在2014年8月過世，生前持有3家公司股票。母親過世後，這些公司在2015年至2018年間陸續發放股利，但繼承人當時尚未完成股票分割及過戶，直到2019年才提出股份分配協議，辦理股票繼承過戶並領取股利。

其中，美美分得的股利合計226萬7,107元。國稅局認定，這些股利雖然分別來自2015年至2018年度，但繼承人是在2019年完成股票過戶後才實際取得，因此應全數列入2019年度綜合所得稅，最後核定補稅27萬1,813元。

美美不服，認為公司既然是在2015年至2018年間發放股利，就應依各公司實際發放股利的年度，分別計入當年度所得，而不是全部塞進2019年。

此外，2017年底以前的股利所得仍適用舊制兩稅合一制度，民眾因此主張，2015年至2017年的股利若回到原本年度課稅，還應適用當時的股利可扣抵稅額規定，而不是全部按照2019年的股利所得新制計算。

不過，財政部並未接受這項說法。財政部指出，個人綜合所得稅原則上採「收付實現制」，也就是所得究竟屬於哪一年度，原則上看實際取得的時間，而非單看所得產生的原因發生在哪一年。

這起案件中，母親過世後，繼承人直到2019年才完成股票分割及過戶。在此之前，股票仍未完成遺產分割，該名民眾也無法單獨以自己的名義主張取得各年度股利。

因此，即使3家公司早在2015年至2018年間就陸續發放股利，對這名繼承人而言，仍應以實際完成分割、過戶並取得股利的2019年，作為所得歸屬年度。

至於民眾希望2015年至2017年的股利適用舊制兩稅合一規定，財政部也認為不可行。由於這批股利實際取得年度為2019年，當時已實施股利所得課稅新制，因此仍須依新制計稅，不能回頭適用舊制。

財政部最終認定，國稅局將226萬餘元股利歸入2019年度所得並無不合，駁回訴願。

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