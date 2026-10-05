控姪女旅美失聯、未盡孝！3姊姊照顧弟弟到最後仍無繼承權

女兒人在美國、與父親失去聯繫，父親生前的照護費用則由3名姊姊負擔，等到父親過世後，遺產究竟該由誰繼承？3名姊姊認為，女兒未盡孝道，加上照護費都是由她們支付，因此主張遺產應由她們繼承，沒想到前往國稅局申報遺產稅時，卻直接遭到退件。

案件中，華男於2021年6月過世，生前沒有配偶，留下一名女兒。同年12月，其中一名姊姊備妥遺產稅申報書、繼承系統表及戶籍資料，以繼承人身分向台北國稅局申報遺產稅。

不過，國稅局審查後發現，華男仍有一名女兒，依照法定繼承順位，華男的3名姊姊並不是這起案件的法定繼承人，也不是遺產稅納稅義務人，因此無法受理申報，最後將申報書及相關資料退回。

3名姊姊不服，進一步提起訴願。她們主張，華男的女兒出境前往美國後，就不曾再與華男聯繫，也沒有盡到孝道；相較之下，華男生前的照護費用都是由3名姊姊支付，因此認為應該由她們繼承遺產。

不過，財政部指出，依《民法》規定，遺產繼承人除了配偶外，順位依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母。華男死亡時沒有配偶，但仍有女兒，因此女兒屬於第一順位法定繼承人，3名姊姊的順位則排在後面。

至於女兒未照顧父親，是否就會失去繼承權，也不是國稅局能自行判斷。財政部表示，繼承順位、當事人是否具有繼承權，以及能否繼承遺產等問題，都屬於私權爭議，應由普通民事法院判決確認，稅捐機關不能自行認定。

也就是說，其他家人即使實際負擔照護費用，也不會因此直接取代法定繼承人的順位。若對法定繼承人的繼承權有爭議，仍須循民事程序處理；若日後取得法院確定判決等相關證明文件，才能再依規定辦理。

最終財政部認定，台北國稅局拒絕受理3名姊姊申報遺產稅並無不當，因此駁回訴願。