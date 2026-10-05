反應物價走升 明年遺贈稅免稅額可望調高

隨著消費者物價指數（CPI）漲幅達門檻，明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高，若依截至今年8月漲幅計算，遺產稅與贈與稅免稅額可望分別至少調高新台幣155萬元、28萬元，財政部將於今年底公告實際調整情形，若調整，將適用2027年發生的繼承與贈與案件。

此外，根據財政部去年公告內容，今年度綜所稅每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額也由13.1萬元調高至13.6萬元，加上總統今年公告修正所得稅法，未成年子女免稅額增加50%，且社會保險費比照健保費可全額列舉扣除，均可於明年報稅時享利多。

根據遺產及贈與稅法規定，每當消費者物價指數較上次調整的指數累計上漲達10%以上時，便會依照漲幅調整遺贈稅的免稅額、課稅級距及扣除額。

由於遺贈稅免稅額上次調整為2022年，截至今年8月，CPI累計漲幅已達11.61%，高於調整門檻，因此明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高，但最終調整情形得等10月CPI出爐後才能確定。

而若以目前累計漲幅11.61%估算，明年遺產稅免稅額將可調高155萬元、至1488萬元；贈與稅可調高28萬元、至272萬元。

財政部會進一步精算，預計於今年底前依實際調整情況對外公告確切調幅。

至於課稅級距及扣除額方面，遺產稅及贈與稅課稅級距上次調整為2025年，不計入遺產總額及各項扣除額金額上次調整為2024年，目前CPI累積漲幅均未達10%應調漲標準。