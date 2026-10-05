快訊

富不過三代？2億祖產18年剩幾千萬 網揭「最燒錢」不是吃喝玩樂

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

聽新聞
0:00 / 0:00

反應物價走升 明年遺贈稅免稅額可望調高

中央社／ 台北5日電
明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高。示意圖／AI生成
明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高。示意圖／AI生成

隨著消費者物價指數（CPI）漲幅達門檻，明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高，若依截至今年8月漲幅計算，遺產稅與贈與稅免稅額可望分別至少調高新台幣155萬元、28萬元，財政部將於今年底公告實際調整情形，若調整，將適用2027年發生的繼承與贈與案件。

此外，根據財政部去年公告內容，今年度綜所稅每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額也由13.1萬元調高至13.6萬元，加上總統今年公告修正所得稅法，未成年子女免稅額增加50%，且社會保險費比照健保費可全額列舉扣除，均可於明年報稅時享利多。

根據遺產及贈與稅法規定，每當消費者物價指數較上次調整的指數累計上漲達10%以上時，便會依照漲幅調整遺贈稅的免稅額、課稅級距及扣除額。

由於遺贈稅免稅額上次調整為2022年，截至今年8月，CPI累計漲幅已達11.61%，高於調整門檻，因此明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高，但最終調整情形得等10月CPI出爐後才能確定。

而若以目前累計漲幅11.61%估算，明年遺產稅免稅額將可調高155萬元、至1488萬元；贈與稅可調高28萬元、至272萬元。

財政部會進一步精算，預計於今年底前依實際調整情況對外公告確切調幅。

至於課稅級距及扣除額方面，遺產稅及贈與稅課稅級距上次調整為2025年，不計入遺產總額及各項扣除額金額上次調整為2024年，目前CPI累積漲幅均未達10%應調漲標準。

免稅額 遺贈稅 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遺贈稅減稅大禮包來了！明年遺產稅免稅額可望調高至1,488萬、贈與稅272萬

綜所稅申報 三個小確幸

保險節稅威力大！會計師試算「這情境」　實拿超過遺產總額、達116％

公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

相關新聞

控姪女旅美失聯、未盡孝！3姊姊照顧弟弟到最後仍無繼承權

女兒人在美國、與父親失去聯繫，父親生前的照護費用則由3名姊姊負擔，等到父親過世後，遺產究竟該由誰繼承？3名姊姊認為，女兒未盡孝道，加上照護費都是由她們支付，因此主張遺產應由她們繼承，沒想到前往國稅局申報遺產稅時，卻直接遭到退件。

公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

爸爸借公司1,000萬元，後來不把錢拿回來，而是直接叫公司把錢還給兒子，看似只是換個人收錢，卻可能因此踩到贈與稅。高雄國稅局提醒，贈與不只有送現金、房子或股票，把自己擁有的債權無償轉給子女，也可能被認定為贈與。

226萬股利全算同一年所得 她不服喊「明明分4年發」仍遭補稅

繼承股票後一直沒有辦理分割過戶，小心多年股利可能一次算進同一年度所得。一名民眾母親過世後留下3家公司股票，這些公司接連數年發放股利，但繼承人直到多年後才完成股票分配及過戶，沒想到原本分散在不同年度發放的股利，最後竟被國稅局一次計入同一年度課稅，究竟股利該算在哪一年要怎麼判斷？

反應物價走升 明年遺贈稅免稅額可望調高

隨著消費者物價指數（CPI）漲幅達門檻，明年遺產稅及贈與稅免稅額可望調高，若依截至今年8月漲幅計算，遺產稅與贈與稅免稅額...

遺贈稅減稅大禮包來了！明年遺產稅免稅額可望調高至1,488萬、贈與稅272萬

物價漲幅達標，明年遺產稅、贈與稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年8月，消費者物價指數（CPI）累計漲幅達11.61%，已超過法定調整門檻10%，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至1,488萬元以上、272萬元以上。

綜所稅申報 三個小確幸

財政部去年已公告調升今年度綜所稅免稅額、標準扣除額等，加上立法院先前三讀通過《所得稅法》，加碼受扶養未成年子女免稅額、放寬社會保險費扣除上限，明年5月報稅時，三大利多同步適用，納稅人將享有減稅小確幸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。