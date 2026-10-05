公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

爸爸借公司1,000萬元，後來不把錢拿回來，而是直接叫公司把錢還給兒子，看似只是換個人收錢，卻可能因此踩到贈與稅。高雄國稅局提醒，贈與不只有送現金、房子或股票，把自己擁有的債權無償轉給子女，也可能被認定為贈與。

近期有民眾詢問，若把自己擁有的債權無償移轉給子女，是否需要申報贈與稅。依《遺產及贈與稅法》規定，只要將具有財產價值的權利無償給予他人，並經對方允受，就屬於贈與行為。

換句話說，贈與不一定是直接把一筆現金匯進子女帳戶。父母原本有權向別人討回一筆錢，卻把這項收錢的權利無償交給子女，同樣可能構成贈與。

像是老陳（化名）2024年間擔任A公司股東時，曾借給A公司1,000萬元作為公司週轉使用。到了2025年度，老陳沒有要求公司把這筆錢還給自己，而是指示A公司直接將1,000萬元還給小陳。

雖然表面上是A公司把錢付給小陳，但這筆1,000萬元原本是老陳對A公司所擁有的債權，因此老陳要求公司改把錢還給兒子，實際上就等於把價值1,000萬元的債權贈與兒子。

由於老陳2025年度贈與財產總額已超過244萬元免稅額，因此應依法申報贈與稅。若未依規定申報，以1,000萬元扣除244萬元免稅額後，再按10%稅率計算，將被補徵75.6萬元贈與稅，並可能依規定處2倍以下罰鍰。

國稅局提醒，無論贈與的是現金、不動產、股票或債權，只要是具有財產價值的財產或權利，都可能涉及贈與稅。若一年內贈與財產總額超過免稅額，應在贈與行為發生後30日內辦理申報。

如果一時疏忽漏報，在尚未遭檢舉，且稽徵機關或財政部指定調查人員尚未進行調查前，可主動補報並補繳所漏稅款及利息，符合規定可免予處罰。