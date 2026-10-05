快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
只要是具有財產價值的財產或權利，都可能涉及贈與稅。（聯合報系資料照片）
只要是具有財產價值的財產或權利，都可能涉及贈與稅。（聯合報系資料照片）

爸爸借公司1,000萬元，後來不把錢拿回來，而是直接叫公司把錢還給兒子，看似只是換個人收錢，卻可能因此踩到贈與稅。高雄國稅局提醒，贈與不只有送現金、房子或股票，把自己擁有的債權無償轉給子女，也可能被認定為贈與。

近期有民眾詢問，若把自己擁有的債權無償移轉給子女，是否需要申報贈與稅。依《遺產及贈與稅法》規定，只要將具有財產價值的權利無償給予他人，並經對方允受，就屬於贈與行為。

換句話說，贈與不一定是直接把一筆現金匯進子女帳戶。父母原本有權向別人討回一筆錢，卻把這項收錢的權利無償交給子女，同樣可能構成贈與。

像是老陳（化名）2024年間擔任A公司股東時，曾借給A公司1,000萬元作為公司週轉使用。到了2025年度，老陳沒有要求公司把這筆錢還給自己，而是指示A公司直接將1,000萬元還給小陳。

雖然表面上是A公司把錢付給小陳，但這筆1,000萬元原本是老陳對A公司所擁有的債權，因此老陳要求公司改把錢還給兒子，實際上就等於把價值1,000萬元的債權贈與兒子。

由於老陳2025年度贈與財產總額已超過244萬元免稅額，因此應依法申報贈與稅。若未依規定申報，以1,000萬元扣除244萬元免稅額後，再按10%稅率計算，將被補徵75.6萬元贈與稅，並可能依規定處2倍以下罰鍰。

國稅局提醒，無論贈與的是現金、不動產、股票或債權，只要是具有財產價值的財產或權利，都可能涉及贈與稅。若一年內贈與財產總額超過免稅額，應在贈與行為發生後30日內辦理申報。

如果一時疏忽漏報，在尚未遭檢舉，且稽徵機關或財政部指定調查人員尚未進行調查前，可主動補報並補繳所漏稅款及利息，符合規定可免予處罰。

國稅局 贈與稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

保險節稅威力大！會計師試算「這情境」　實拿超過遺產總額、達116％

遺贈稅減稅大禮包來了！明年遺產稅免稅額可望調高至1,488萬、贈與稅272萬

繼承房遭法拍501萬全還債 家屬沒拿到錢仍被追稅？原因曝光

20年前就買的房！他離婚拿回再出售卻被課35%稅

相關新聞

公司把欠爸爸的1000萬還給兒子被抓包！國稅局祭出補稅通知

爸爸借公司1,000萬元，後來不把錢拿回來，而是直接叫公司把錢還給兒子，看似只是換個人收錢，卻可能因此踩到贈與稅。高雄國稅局提醒，贈與不只有送現金、房子或股票，把自己擁有的債權無償轉給子女，也可能被認定為贈與。

遺贈稅減稅大禮包來了！明年遺產稅免稅額可望調高至1,488萬、贈與稅272萬

物價漲幅達標，明年遺產稅、贈與稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年8月，消費者物價指數（CPI）累計漲幅達11.61%，已超過法定調整門檻10%，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至1,488萬元以上、272萬元以上。

綜所稅申報 三個小確幸

財政部去年已公告調升今年度綜所稅免稅額、標準扣除額等，加上立法院先前三讀通過《所得稅法》，加碼受扶養未成年子女免稅額、放寬社會保險費扣除上限，明年5月報稅時，三大利多同步適用，納稅人將享有減稅小確幸。

新聞中的法律／生成 AI 廣告 留意三風險

數位發展部近日公布，今年8月同一天對Meta開出兩張罰單、各500萬元，合計1,000萬元。一張是平台刊登廣告時，未依《詐欺犯罪危害防制條例》第31條揭露「廣告使用深度偽造技術或人工智慧生成之個人影像」；另一張則是平台知悉詐欺廣告後，未在通知期限內移除、停止播送或採取其他必要處置。

公益團體義賣所得 要報稅

財政部中區國稅局提醒，教育、文化、公益、慈善機關或團體等機關團體，應正確區分收入類別，其中出租場地所得、三節禮盒義賣等銷售貨物或勞務所得，除符合相關規定可扣除不足支應與其創設目的有關支出外，應依法課徵所得稅。

減稅利多 贈與、遺產免稅額 明年可望調升

物價漲幅達標，明年贈與稅、遺產稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年八月，消費者物價指數（ＣＰＩ）累計漲幅達百分之十一點六一，已超過法定調整門檻百分之十，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至一四八八萬元以上、二七二萬元以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。