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遺贈稅減稅大禮包來了！明年免稅額可望調高至1,488萬、贈與稅272萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
物價漲幅達標，明年遺產稅、贈與稅免稅額可望調升。聯合報系資料照
物價漲幅達標，明年遺產稅、贈與稅免稅額可望調升。聯合報系資料照

物價漲幅達標，明年遺產稅贈與稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年8月，消費者物價指數（CPI）累計漲幅達11.61%，已超過法定調整門檻10%，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至1,488萬元以上、272萬元以上。

財政部強調，實際調升幅度，仍要待主計總處發布10月CPI後，詳細計算才會確定。遺贈稅免稅額調升，將適用於明年元旦起發生的繼承、贈與案件，對高資產家族傳承而言將是減稅利多。

現行遺產稅免稅額為1,333萬元、贈與稅免稅額為244萬元。依《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅及贈與稅免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，每遇CPI較上次調整累計上漲10%以上時，次年起會按上漲程度調整。

遺贈稅免稅額前次調升是在2022年。截至今年8月，CPI較前次調整時，累計漲幅已達11.61%，以此計算，明年遺產稅免稅額將調高至1,488萬元、增加155萬元，贈與稅免稅額擬調至272萬元、增加28萬元。

財政部會在每年年底公告隔年的遺贈稅免稅額。主計總處先前表示，9月CPI仍會維持在2%以上，若以此推估，漲幅還會再往上走，至於最終調整情形，須等10月CPI出爐後，才能據以計算，照目前走勢來看，調升已是勢在必行。

回顧歷年變化，遺贈稅法在1995年修法，納入隨物價調整機制，2009年再次大幅修法，將遺產稅免稅額直接調升至1,200萬元，至2022年物價漲幅達10%以上後，調升到1,333萬元，2027年將再次隨物價調升。

贈與稅也是類似情況，從2009年修法調升至220萬元後，2022年再調升至244萬元，2027年也可望再次調升。

遺贈稅免稅額調升，對高資產家族傳承將是好消息。舉例來說，贈與稅免稅額現為每位贈與人每年244萬元，多數高資產人士會透過分年贈與，將手邊財產逐步傳承給下一代，未來調升後，每年可以規劃的財產價值又更多了。

以截至8月來看，若贈與免稅額調高至272萬元，夫妻兩人合計每年可贈與額度達到544萬元，比調整前多56萬，若再加上婚嫁贈與免稅額，免稅空間將更為放大。

至於遺產稅免稅額，初步估算將至少增加150萬元以上，繼承巨額財產將可減輕一定租稅負擔。

財政部表示，每年年底會公告隔年發生之繼承或贈與案件，所適用的免稅額、課稅級距、不計入遺產總額及各項扣除額，最終漲幅尚未確定。

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