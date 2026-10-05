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綜所稅申報 三個小確幸

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部去年已公告調升今年度綜所稅免稅額、標準扣除額等，加上立法院先前三讀通過《所得稅法》，加碼受扶養未成年子女免稅額、放寬社會保險費扣除上限，明年5月報稅時，三大利多同步適用，納稅人將享有減稅小確幸

財政部去年底根據消費者物價指數（CPI）漲幅，已公告調升各項額度，每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，退職所得定額免稅金額也調升。

根據財政部統計，這部分受益戶數達696萬戶，民眾可支配所得增加144億元。

另由於今年度才剛調整，物價漲幅尚未達到綜所稅的3%門檻，明年綜所稅（後年5月報稅）各項額度預估維持不變。

此外，配合人口政策，財政部所提修法已通過立院三讀，受納稅人扶養的未成年子女，今年適用免稅額由原本每人10.1萬元，提高50%至15.15萬元，預估約237萬人受益，減稅利益約80億元。

若家庭扶養6歲以下子女，未成年子女免稅額還可與幼兒學前特別扣除額疊加適用。依現行規定，第一名6歲以下子女可適用幼兒學前特別扣除額15萬元，第二名以上則為每人22.5萬元，加計15.15萬元免稅額後，第一名子女合計可減除30.15萬元，第二名以上則可減除37.65萬元。

另項新制則針對保險費列舉扣除額，立院已修法，勞工保險、農民健康保險、國民年金保險，以及軍、公、教保險等社會保險費，不再受2.4萬元扣除上限限制，可依實際繳納金額列舉扣除，同樣明年5月報稅就適用。

綜所稅 小確幸 免稅額

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