減稅利多 贈與、遺產免稅額 明年可望調升

物價漲幅達標，明年贈與稅、遺產稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年八月，消費者物價指數（ＣＰＩ）累計漲幅達百分之十一點六一，已超過法定調整門檻百分之十，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至一四八八萬元以上、二七二萬元以上。

財政部指出，實際調升幅度，仍要等主計總處發布十月ＣＰＩ後，才能確定調整金額。遺贈稅免稅額調升，將會適用於明年元旦起發生的繼承、贈與案件，對高資產家族傳承而言將是減稅利多。

現行贈與稅免稅額為二四四萬元、遺產稅免稅額一三三三萬元。依「遺產及贈與稅法」規定，遺產稅及贈與稅免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，每遇ＣＰＩ較上次調整累計上漲百分之十以上時，次年起會按上漲程度調整。

遺贈稅免稅額最近一次調升是在二○二二年。截至今年八月，ＣＰＩ較上次調整時，累計漲幅已經達百分之十一點六一，以此計算，明年的遺產稅免稅額將會調高至一四八八萬元、增加一五五萬元，贈與稅免稅額擬調至二七二萬元、增加廿八萬元。

財政部會在每年年底公告隔年的遺贈稅免稅額。主計總處先前表示，九月ＣＰＩ仍會維持在百分之二以上，若以此推估，漲幅還會再往上走。至於遺贈稅免稅額最終調整情形，須等十月ＣＰＩ出爐後，才能據以計算，照目前走勢來看，調升已是勢在必行。

回顧歷年變化，遺贈稅法在一九九五年修法，納入隨物價調整機制，二○○九年再次大幅修法，將遺產稅免稅額直接調升至一千兩百萬元，至二○二二年物價漲幅達百分之十以上後，調升到一三三三萬元，明年將再次隨物價調升。贈與稅則是從二○○九年修法調升至二二○萬元後，二○二二年再調升至二四四萬元，明年也可望再次調升。

遺贈稅免稅額調升，對高資產家族傳承將是好消息。舉例來說，贈與稅免稅額現為每位贈與人每年二四四萬元，多數高資產人士會透過分年贈與，將手邊財產逐步傳承給下一代，未來調升後，每年可以規畫的財產價值又更多了。

以截至八月來看，若贈與免稅額調高至二七二萬元，夫妻兩人合計每年可贈與額度達到五四四萬元，比調整前多五十六萬元，再加上婚嫁贈與免稅額，免稅空間更大。

至於遺產稅免稅額，初步估算將至少增加一五○萬元以上，繼承鉅額財產將可減輕一定租稅負擔。