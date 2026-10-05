公益團體義賣所得 要報稅

財政部中區國稅局提醒，教育、文化、公益、慈善機關或團體等機關團體，應正確區分收入類別，其中出租場地所得、三節禮盒義賣等銷售貨物或勞務所得，除符合相關規定可扣除不足支應與其創設目的有關支出外，應依法課徵所得稅。

所謂銷售貨物是指將貨物所有權移轉他人，以取得代價；銷售勞務則指提供勞務給他人，或提供貨物給他人使用、收益，以取得代價。

例如公益團體辦理2024年所得稅結算申報時，將所有收入都列報為免納所得稅。但國稅局查核發現，該團體當年度有製作三節禮盒、提供場地供他人使用並收取租金等行為。國稅局輔導該團體區分收入性質，屬銷售貨物或勞務收入為9,600萬元，扣除相關成本及費用7,660萬元後，應繳稅額388萬元。