聽新聞
0:00 / 0:00
公益團體義賣所得 要報稅
財政部中區國稅局提醒，教育、文化、公益、慈善機關或團體等機關團體，應正確區分收入類別，其中出租場地所得、三節禮盒義賣等銷售貨物或勞務所得，除符合相關規定可扣除不足支應與其創設目的有關支出外，應依法課徵所得稅。
所謂銷售貨物是指將貨物所有權移轉他人，以取得代價；銷售勞務則指提供勞務給他人，或提供貨物給他人使用、收益，以取得代價。
例如公益團體辦理2024年所得稅結算申報時，將所有收入都列報為免納所得稅。但國稅局查核發現，該團體當年度有製作三節禮盒、提供場地供他人使用並收取租金等行為。國稅局輔導該團體區分收入性質，屬銷售貨物或勞務收入為9,600萬元，扣除相關成本及費用7,660萬元後，應繳稅額388萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。