保險節稅威力大！會計師試算「這情境」　實拿超過遺產總額、達116％

隨著「大繼承潮」到來，大家或許知道買保險可以成為未來省下遺產稅的工具，但這絕非一定，前提仍是規劃方式要正確。而保險除了可以節省遺產稅以外，還有什麼好處呢？



人壽保險在財富傳承中，除了提供保障，也可能發揮預留稅源、指定分配、降低遺產稅等效果。

不過，若投保方式不當，例如高齡、重病時才短期大額投保，或保單角色安排錯誤，仍可能被國稅局依實質課稅原則查核，節稅效果大打折扣。

同樣有1億元，為何保險規劃讓遺產稅差逾500萬元？

假設有一名林先生與一名翁先生，兩人年齡相近皆為55歲、也同樣擁有1億元的資產，且也把資產的一半，也就是5000萬元存在銀行裡。若兩人都不幸身故時，由於林先生有保險規劃，翁先生卻無任何規劃，結果就是翁先生的家屬要比林先生的家屬多付出逾500萬元的遺產稅。

這是為什麼呢？

若以此案例試算有無保險規劃的遺產稅差異，以翁先生而言，其遺產有1億元，扣除遺產免稅額1,333萬元、配偶扣除額553萬元、子女扣除額112萬元、喪葬費扣除額138萬元，以此得出其財產淨額為7,864萬元；再乘上15％的遺產稅率，以及扣除累進差額281.05萬元，因此家屬需繳納的遺產稅額為898.55萬元。

而林先生在生前有極高的風險意識，因此其資產中的4000萬元存款，投保多張終身還本保險，並由自己擔任要保人與被保險人，身故保險金則指定由子女受益。由於符合條件的人壽保險金，不計入遺產總額，因此林先生的遺產淨額降為3,864萬元，應繳遺產稅約386.4萬元，家人最後可取得約9,613.6萬元。

兩者原本資產相同，但最後家人承接金額相差約512萬元。這也是為何人壽保險常被納入遺產規劃的重要原因。

保險能發揮遺產節稅效果，主要來自法律上的特別規定。依《遺產及贈與稅法》第16條規定，約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人的人壽保險金額，不計入遺產總額。

保險節稅威力有多大？會計師：傳承比例最高可逾100％

而人壽保險的節稅威力有多大？信達聯合會計師事務所所長胡碩勻提到，在資產傳承時，保險是相當重要的工具，有時甚至可以有超過100％的資產傳承效果。

胡碩勻舉例，假設一名40歲父親，有兩名成年子女，其資產總額1億元，他以四種情境來試算，包括：完全未規劃、生前僅做免稅贈與20年、有保20年期壽險，年繳保費244萬元，以及生前免稅贈與20年，外加20年期壽險，年繳244萬元保費等。

他表示，如果這名父親未規劃任何保險，其資產的傳承比例約為88％。若生前有投保20年期壽險、每年繳保費244萬元，外加善用免稅贈與20年，傳承比例最高可達到116％。

沒保險差很多！4種規劃方式一次看

假設一名40歲父親，有兩名成年子女，其資產總額1億元，他以四種情境來試算。

（長條以原資產1億元為100%基準。藍色長條為1億元以內的部分；橘色長條為超過1億元的部分。）

資料來源：胡碩勻提供

資料來源：胡碩勻提供

資料來源：胡碩勻提供

資料來源：胡碩勻提供

資料來源：胡碩勻提供

保險不只節稅，還有這些好處

由上述案例來看，保險如果規劃得當，再搭配免稅贈與等方式，確實是相當好的傳承工具。除了降低遺產稅之外，也有預留稅源、指定分配及降低遺產稅負等好處。

舉例而言，像是辦理遺產繼承時，繼承人常需要先申報並繳納遺產稅，才能進一步辦理財產繼承。若遺產主要是不動產、土地或公司股權，帳面價值雖高，卻未必能立即變現。此時，若生前已有壽險規劃，受益人可在身故後申請理賠，保險金便能成為繳納遺產稅、喪葬費或家庭短期生活支出的即時資金來源。

其次，一般遺產分配會受到繼承順位、應繼分與特留分等規定影響，即使立有遺囑，也可能因侵害特留分而產生爭議。但人壽保險可透過指定受益人，將保險金直接給付給特定對象，一般狀況下並不屬於遺產。例如父母想多照顧經濟能力較弱的子女、長期照顧自己的家人，或希望為配偶保留一筆生活資金，都可透過保險進行較彈性的安排。

不是買了保險就一定免稅

但是，值得留意的是，並非買了保險就一定免稅，因為國稅局查核時，並不只看保單名稱，而會進一步檢視投保動機與經濟實質，也必須留意實質課稅原則的八大樣態。

另外，死亡保險給付雖可能不計入遺產，但仍需留意最低稅負制。依目前規定，若同一申報戶取得的死亡給付超過一定門檻，超過部分可能納入基本所得額計算，進一步影響所得稅負。若購買的是投資型保單，投資帳戶價值或投資收益部分，也可能另有所得稅或遺產稅問題，不能一概視為免稅。

因此，民眾若想透過保險進行財富傳承，應掌握三大原則，包括提早規劃、角色設定正確、保障需求合理。保險不是單純的節稅工具，更不是臨終前移轉資產的包裝方式；唯有在符合家庭需求與稅法規範下安排，才能真正發揮照顧家人與降低稅負的效果。

（本文出自2026.09.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）