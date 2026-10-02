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繼承房遭法拍501萬全還債 家屬沒拿到錢仍被追稅？原因曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局認為，有沒有拿到法拍款和有沒有房地交易所得是兩回事。法拍屋示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
國稅局認為，有沒有拿到法拍款和有沒有房地交易所得是兩回事。法拍屋示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

媽媽美美（化名）繼承兒子阿宏（化名）留下的房子，後來房子遭法院法拍，501萬元拍賣款全部拿去還債，美美一毛錢都沒拿到，卻還是被國稅局房地合一稅。家屬不解，明明沒有錢進口袋，為什麼還要繳稅？

事情要從阿宏過世說起。阿宏生前在高雄有一筆房地，也拿這間房子向銀行借錢，另外還有其他借款。阿宏過世後，美美在2022年11月繼承這間房子，連同房子背後的債務問題也一起承接下來。

後來因為欠款沒有清償，銀行向法院聲請強制執行，房子最後以501萬元拍出。只是這筆錢沒有進到美美口袋，而是拿去清償阿宏留下的債務。

家屬因此認為，美美只是繼承兒子的房子，後來房子又被拿去還兒子的債，自己根本沒有因為法拍拿到錢，不應該還要繳房地合一稅。

不過，國稅局認為，有沒有拿到法拍款和有沒有房地交易所得是兩回事。法院強制拍賣房屋，在稅法上仍算一次房地交易。因此計算房地合一稅時，是從501萬元拍定價額，扣掉依法可以認列的成本及費用，而不是直接看法拍後屋主實際拿到多少錢。

國稅局最初計算，501萬元拍定價額扣除相關成本、費用及土地漲價總數額後，課稅所得約302萬元，按20%稅率計算，房地合一稅約60.5萬元。

不過，家屬申請復查後，國稅局重新調查發現，阿宏除了銀行貸款外，還曾向另一名債權人借錢，並以這間房子設定抵押。由於這筆債務確實存在，也屬於美美繼承房子時一併承受的額外負擔，因此同意再減除截至阿宏死亡時的未償債務、利息及違約金共229萬餘元，大幅降低原本的課稅所得。

也就是說，法拍款雖然全部拿去還債，並不代表房地交易所得就直接變成0元；但如果部分債務符合規定，仍可能從房地交易所得中減除。

後來，美美在2024年7月也過世了。由於這筆房地合一稅是在美美生前就已經發生，國稅局因此改向美美的繼承人發單，要求在繼承到的遺產範圍內代為繳納。

家屬仍不服，認為國稅局既然要收這筆稅，當初就應該直接從501萬元法拍款中拿，而不是等錢都拿去還債後，再向繼承人追稅。

財政部則表示，法院當初分配法拍款時，這筆房地合一稅還沒有核定，國稅局當時無法參與分配；而且房地合一稅也不是法院法拍房屋時會優先代扣的稅目，因此國稅局後來向繼承人發單並無不妥，最終駁回訴願。

繼承 法拍 國稅局 房地合一稅

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