20年前就買的房！他離婚拿回再出售卻被課35%稅

房子明明2005年就買進，直到2024年才出售，前後相隔近20年，為何持有期間卻被認定不到5年，課徵35%房地合一稅率？一名屋主以1,150萬元出售房地，原本也按35%稅率申報，後來因國稅局查核要求補稅，進一步主張這間房子應從2005年開始計算持有期間，問題就出在這近20年間，房子曾經「轉了一手」。

屋主2005年3月16日買下高雄一處房地，到了2019年8月20日將房地贈與配偶，兩人不久後在同年9月5日離婚。之後雙方因夫妻剩餘財產分配事件進入調解，2020年10月12日依調解程序筆錄，以「調解移轉」為登記原因，由前配偶將房地移轉回屋主名下。

到了2024年4月29日，屋主以1,150萬元出售這間房子，申報房地合一稅時，原本就以持有超過2年、未逾5年的35%稅率計算，列報課稅所得約697.8萬元、自繳稅額約244.2萬元。

不過，國稅局查核後調整可減除成本及費用，將課稅所得核定為約738.8萬元、應納稅額約258.6萬元，扣除原本已繳稅額後，要求再補稅約14.4萬元。屋主不服申請復查，除了爭取費用認列，也進一步對房屋的取得時間及適用稅率提出不同主張。

屋主認為，這間房子早在2005年就是自己買下，之後雖曾贈與配偶，離婚後又因夫妻剩餘財產分配事件經調解移轉回自己名下，因此主張應以2005年作為取得日，適用舊制房屋交易所得規定。

即使無法適用舊制，屋主也主張，自己前後持有期間加上前配偶持有期間，合計已超過10年，應適用15%房地合一稅率，而非35%。

不過，財政部認為，房子中間曾經移轉給配偶，依房地合一稅相關規定，因夫妻剩餘財產差額分配請求權取得房地，取得日應以「配偶之他方原取得之日」認定。

因此，屋主雖然早在2005年買下房子，但2019年8月20日已將房地贈與配偶，因此前配偶取得這間房子的日期就是2019年8月20日。後來房地因夫妻剩餘財產分配事件經調解，再移轉回屋主名下，可以往前追溯的取得日是前配偶2019年8月20日的取得日，不能再一路往前追溯至屋主2005年的原始買進日。

這間房子的持有期間最終從2019年8月20日算至2024年4月29日，屬於持有超過2年、未逾5年，適用35%房地合一稅率。

屋主提出，夫妻應視為同一經濟實體，因此持有期間應合併計算，財政部也未採認。財政部指出，我國夫妻財產制度以分別財產制為基礎，夫妻各自管理、使用、收益及處分財產，並沒有將夫妻財產直接視為同一經濟實體的法律基礎。

屋主另外主張應有自住房地400萬元免稅額及10%優惠稅率的適用，不過國稅局查出，這間房子在2020年11月至2023年8月間曾出租供營業使用，因此不符合自住房地優惠規定。

屋主繼續向財政部提起訴願，最終仍遭駁回，財政部認定以2019年8月20日作為取得日，並按35%稅率課徵房地合一稅並無不合。