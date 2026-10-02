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自己土地遭侵占蓋房！他想調對方稅籍資料遭拒理由曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
土地所有權人如果不是房屋的房屋稅納稅義務人，無法直接調閱稅籍資料。示意圖，與新聞無關。記者游智文／攝影
土地所有權人如果不是房屋的房屋稅納稅義務人，無法直接調閱稅籍資料。示意圖，與新聞無關。記者游智文／攝影

自己的土地被別人占用，甚至還在上面蓋了房子，地主想查這棟房屋的稅籍資料，竟然不一定查得到。桃園稅務局表示，即使是土地所有權人，只要不是該房屋的房屋稅納稅義務人，也不屬於法律規定可查調課稅資料的對象，稅捐機關依法仍不能提供相關資料。

稅務局指出，近日就有民眾臨櫃詢問，自己的土地遭到他人占用並興建房屋，能不能以利害關係人身分，向稅捐機關申請查詢該房屋的稅籍資料？

答案竟然是不行。稅務局解釋，依《稅捐稽徵法》第33條規定，稅捐稽徵人員對納稅義務人的財產、所得、營業及納稅等資料，原則上都必須保守秘密，不能因為申請人與房屋具有利害關係，就直接提供課稅資料。

依規定，可以取得相關資料的對象，包括納稅義務人本人或繼承人、經納稅義務人授權的代理人或辯護人，以及稅捐稽徵機關、監察機關、受理稅務訴願或訴訟機關、依法調查稅務案件的機關、經財政部核定的機關與人員等。

另外，如果債權人已取得民事確定判決或其他執行名義，也屬於法律規定可以提供資料的對象。因此，即使房屋就蓋在自己的土地上，土地所有權人如果不是該房屋的房屋稅納稅義務人，也不符合上述可取得資料的身分，稅捐機關仍須對房屋納稅義務人的課稅資料保密，不能直接提供房屋稅籍資料。

不過，地主並非完全沒有管道。稅務局表示，不動產遭他人占用涉及私權爭議，如果進入訴訟程序，受理訴訟的機關認為案件有調查證據的必要，可以依法向稅捐稽徵機關函詢，由稅捐機關提供所需的課稅資料。

土地 侵占 納稅義務人 房屋稅

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