聽新聞
0:00 / 0:00

買地上權宅 不能退土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

換屋買入地上權住宅，即使拿來自住，也無法適用土增稅重購退稅。高雄市稅捐處表示，關鍵在於購買地上權住宅，只有取得房屋所有權，並沒有買下土地，因此不符合重購自用住宅用地退還土增稅規定。

依規定，土增稅重購退稅主要是考量民眾出售土地時，繳納土增稅可能降低再次購買自用住宅用地的能力，因此符合一定條件下，可申請退還原先繳納的土增稅。

不過，要適用這項優惠，新買入標的須符合自用住宅用地規定，且新購土地地價，須高於原出售土地地價扣掉已繳土增稅後餘額，才能申請退稅。

地上權住宅就卡在土地這一關。稅捐處說明，民眾購買地上權住宅後，雖然房屋確實拿來自住，但買方取得的只有房屋所有權，並沒有取得土地所有權。由於實際上沒有購買土地，自然也沒有可供計算的新購土地地價，因此無法符合土增稅重購退稅規定。

土增稅 地上權 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

他明明在2年內完成換屋 忽略關鍵日期20萬元退稅沒了

男賣千坪地土增稅高達1700萬 竹市稅務局「這招」幫省163萬

土地新增持分 優稅須另申請

陽台外推、頂樓加蓋等違建為何要繳稅？稅捐處揭背後考量

相關新聞

壯大市場 債券免證交稅再延長

行政院會昨（1）日通過《證券交易稅條例》修正草案，將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年至2036年底，並擴大納入主動式債券ETF。

兩屋打通自住 可適用優稅

台中市稅務局表示，夫妻各自持有相鄰房屋，為增加居住空間，將兩間房屋打通，作為同一戶住宅使用，即使戶籍只設在其中一間，只要符合自住要件，以及符合面積上限規定，兩筆土地仍可一併申請按千分之2自住優惠稅率課徵地價稅。

經常性賺佣金 要課營業稅

個人幫忙介紹生意、媒合交易賺取佣金，也要留意營業稅問題。財政部中區國稅局表示，個人若持續性、經常性從事居間、仲介或媒合交易，並收取佣金、仲介費等報酬，屬於銷售勞務，具有營業性質，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。

買地上權宅 不能退土增稅

換屋買入地上權住宅，即使拿來自住，也無法適用土增稅重購退稅。高雄市稅捐處表示，關鍵在於購買地上權住宅，只有取得房屋所有權，並沒有買下土地，因此不符合重購自用住宅用地退還土增稅規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。