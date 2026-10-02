買地上權宅 不能退土增稅

換屋買入地上權住宅，即使拿來自住，也無法適用土增稅重購退稅。高雄市稅捐處表示，關鍵在於購買地上權住宅，只有取得房屋所有權，並沒有買下土地，因此不符合重購自用住宅用地退還土增稅規定。

依規定，土增稅重購退稅主要是考量民眾出售土地時，繳納土增稅可能降低再次購買自用住宅用地的能力，因此符合一定條件下，可申請退還原先繳納的土增稅。

不過，要適用這項優惠，新買入標的須符合自用住宅用地規定，且新購土地地價，須高於原出售土地地價扣掉已繳土增稅後餘額，才能申請退稅。

地上權住宅就卡在土地這一關。稅捐處說明，民眾購買地上權住宅後，雖然房屋確實拿來自住，但買方取得的只有房屋所有權，並沒有取得土地所有權。由於實際上沒有購買土地，自然也沒有可供計算的新購土地地價，因此無法符合土增稅重購退稅規定。