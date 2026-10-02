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兩屋打通自住 可適用優稅
台中市稅務局表示，夫妻各自持有相鄰房屋，為增加居住空間，將兩間房屋打通，作為同一戶住宅使用，即使戶籍只設在其中一間，只要符合自住要件，以及符合面積上限規定，兩筆土地仍可一併申請按千分之2自住優惠稅率課徵地價稅。
稅務局表示，一般而言，土地要適用自用住宅用地優惠稅率，土地所有權人本人、配偶或直系親屬須在該地辦完戶籍登記，且地上房屋不能出租或供營業使用，同時還要符合面積限制，其中都市土地面積不得超過300平方公尺，非都市土地則不得超過700平方公尺。
實務上有些家庭為增加居住空間，會買下隔壁房屋，再將兩戶打通使用。稅務局說明，如果相鄰兩棟房屋的所有權人同屬一人，或分別由夫妻持有，因為自住需求將房屋打通、合併使用，兩間房屋實際上已形成同一個居住空間，就可以合併認定為一處自用住宅。
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