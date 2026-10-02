壯大市場 債券免證交稅再延長

行政院會昨（1）日通過《證券交易稅條例》修正草案，將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年至2036年底，並擴大納入主動式債券ETF。

據稅式支出報告，修法後，公司債與金融債券發行餘額、債券ETF發行規模至2036年可望成長約三倍左右；證交稅因市場活絡下，不減反增，每年可望增加約157億元稅收。

證交稅條例修法重點

財政部表示，證交稅條例後續將送立法院審查，會積極與立院溝通，以確保在今年底前完成修法，使租稅優惠無縫接軌。

賦稅署副署長李志忠表示，債券證交稅停徵多年，最早可追溯至2010年，由於政府公債早已免徵證交稅，當時進一步針對公司債及金融債券停徵證交稅，第一階段實施七年；優惠屆期後再延長十年，並將被動式債券ETF納入適用範圍，現行優惠將於今年底到期。

此次可視為政策第三度延續。李志忠表示，經金管會進行稅式支出評估後，認為仍有繼續延長必要，因此規劃再延十年，至2036年12月31日，此次修法並將主動式債券ETF也納入停徵範圍。

根據稅式支出，公司債、金融債券至2025年發行餘額約4.66兆元，延長免稅優惠後，至2036年可望成長2.8倍至17.96兆元；被動式債券ETF至2025年發行規模約3.02兆元，修法後，加計主動式債券ETF，至2036年可成長到12.75兆元，成長逾三倍。

至於停徵證交稅是否造成稅收損失？李志忠表示，從過去實施經驗來看，停徵證交稅雖減少直接證交稅收入，但市場規模及成交量擴大後，也會帶動營業稅、營利事業所得稅等其他稅收。依2017年至2025年資料估算，過去平均每年增加約91億元稅收；財政部預估，未來政策延長後，每年稅收整體淨收益可達157億元。