債券ETF免證交稅延至2036年 財部估每年淨收益達157億元

行政院1日通過《證券交易稅條例》第2條之1修正草案，債券及債券ETF證交稅優惠將再延長10年，不僅公司債、金融債券及被動式債券ETF持續停徵證交稅，這次更首度將主動式債券ETF納入，停徵期間延至2036年底。財政部估計，政策延續後可望帶動債券市場交易規模及相關稅收成長，未來每年整體淨收益估約157億元。

賦稅署副署長李志忠表示，債券證交稅停徵政策已推動多年，最早可追溯至2010年。由於政府公債早已免徵證交稅，當時進一步針對公司債及金融債券停徵證交稅，第一階段實施7年；優惠屆期後再延長10年，並將被動式債券ETF納入適用範圍，現行優惠將於今年底到期。

此次可視為政策第三度延續。李志忠表示，經金管會進行稅式支出評估後，認為仍有繼續延長的必要，因此規劃再延長10年，至2036年12月31日。

這次修法另一項重要變化，是把主動式債券ETF也納入停徵範圍。李志忠說，主動式與被動式債券ETF主要差別在基金管理人的操作方式，被動式ETF主要追蹤、複製指數，操作相對穩健；主動式ETF則由基金經理人主動選擇投資標的及調整配置，操作較為積極。

不過，兩者投資標的同樣都是債券。李志忠表示，無論是相對穩健的被動式商品，或操作較積極的主動式商品，都是債券市場的一部分，基於租稅公平，既然投資標的同樣為債券，就沒有必要因操作方式不同而有不同租稅待遇，因此這次一併納入停徵範圍。

根據財政部統計，主動式債券ETF自2025年8月才開始出現，截至今年9月，市場已有8檔主動式債券ETF，被動式債券ETF則有103檔。財政部希望透過租稅待遇一致，進一步擴大債券ETF市場發展。

至於停徵證交稅是否造成稅收損失，李志忠表示，從過去實施經驗來看，停徵證交稅雖減少直接證交稅收入，但市場規模及成交量擴大後，也會帶動營業稅、營利事業所得稅等其他稅收。依2017年至2025年資料估算，過去平均每年增加約91億元稅收；財政部預估，未來政策延長後，每年整體淨收益可達157億元。

財政部表示，延長停徵證交稅，主要目的仍是活絡債券市場、協助企業籌資並促進資本市場發展。由於現行優惠將於今年底屆期，後續將與金管會共同積極與立法院朝野黨團溝通，希望在年底前完成修法，讓新舊制度自2027年1月1日起無縫接軌。