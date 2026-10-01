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抓到了！他3年間介紹生意賺逾千萬佣金 少做一事補稅66萬挨罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
個人若持續、經常從事居間、仲介或媒合交易並收取佣金，可能被認定具有營業性質。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
個人若持續、經常從事居間、仲介或媒合交易並收取佣金，可能被認定具有營業性質。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

幫忙介紹生意、媒合交易賺取佣金，如果只是個人身分收錢，也可能被認定是在做生意。財政部中區國稅局表示，個人若持續性、經常性從事居間、仲介或媒合交易，並收取佣金、仲介費等報酬，屬於銷售勞務，具有營業性質，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅

不過，到底一年介紹幾次才算經常性？國稅局官員表示，目前並沒有訂出一年幾筆或每月幾筆的明確門檻，仍須依個案交易情形認定，判斷重點在於是否具有持續、經常從事交易的性質，並非單看佣金金額高低。

如果一年只有一筆居間媒合交易，單筆取得佣金高達1,000萬元能算嗎？官員解釋，因為只有單一筆交易，並不屬於經常性從事媒合交易；反過來說，若長期、反覆介紹生意並從中取得報酬，即使不是以公司或商號名義經營，也可能被認定具有營業性質。

中區國稅局近期就查獲一名男子，2023年至2025年間，經常居間介紹兩家公司向另一家公司採購貨物，三年間交易多達500多筆，再由銷貨公司按照銷售額一定比例支付佣金，累計取得佣金1,000萬餘元，但男子並未辦理稅籍登記。

國稅局認定，男子經常性提供居間、仲介勞務並收取報酬，已具有營業性質，且查獲漏報銷售額平均每月超過20萬元，已達使用統一發票標準，因此適用5%營業稅率，最終補徵營業稅66萬餘元，並依規定按所漏稅額處0.5倍至1倍罰鍰。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，在我國境內銷售貨物或勞務，原則上應課徵營業稅，而提供勞務給他人並取得代價，也屬於銷售勞務。因此，個人若持續替他人牽線、媒合交易並收取佣金，就要留意是否已具有營業性質。

國稅局提醒，個人如經常從事仲介或媒合交易取得佣金，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。若過去漏未辦理，應儘速在遭檢舉或國稅局展開調查前補辦稅籍登記，並加計利息補報繳應納營業稅，符合規定者可依法免罰。

國稅局 營業稅 門檻

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