關鍵原物料降稅再延半年 大豆油、豆粕10月起免稅

因應中東情勢仍具高度不確定性，行政院會1日通過關鍵原物料稅負減徵措施延長案，相關降稅措施再延長6個月，自2026年10月1日起至2027年3月31日止；此外，近期受中聯油脂公司停工影響，國內大豆沙拉油及飼料用豆粕供應減少，政府也同步新增兩項降稅措施，自10月1日起機動調降關稅至免稅，為期6個月。

行政院長卓榮泰指示，穩定物價小組應持續掌握國內外關鍵原物料及重要大宗民生物資市場供需變化及趨勢，並滾動檢討因應作為，確保民生物價穩定。

財政部今天赴行政院會報告「穩定物價大宗物資延長降稅等措施」。財政部表示，近年受到COVID-19疫情、俄烏戰事及美伊衝突等因素影響，國際原物料、能源及運費價格上漲，加上全球供應鏈瓶頸，帶動物價波動。政府自2021年12月1日起陸續推出機動降稅措施，截至今年9月底已實施17波。

此次延長的降稅措施，包括進口黃豆、小麥及玉米營業稅，水泥、汽柴油及液化石油氣貨物稅，以及進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油及無水奶油等貨品的關稅稅率，原定至今年9月30日屆期，行政院會核定後再延長半年。

財政部指出，降稅措施實施以來，國內消費者物價指數（CPI）年增率約維持在2%附近，今年1至8月CPI平均年增率為1.84%，相關減徵措施已發揮穩定物價效果。不過，近期美伊衝突再度升高，加上中東情勢仍存在高度不確定性，為提前因應國際能源價格波動及價格遞延效應，政府決定延長相關措施。

除原有降稅措施延長外，政府也針對近期國內供應情勢新增降稅項目。財政部表示，中聯油脂公司近期停工，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粕供應減少，考量兩項產品涉及民生及相關產業成本，經濟部、農業部建議納入大宗物資機動降稅範圍。

因此，財政部依《關稅法》第71條規定，陳報行政院核定，自2026年10月1日起，機動調降進口大豆沙拉油及飼料用豆粕關稅稅率至免稅，為期6個月，以協助增加國內供應並降低相關產業進口成本。

財政部表示，後續將配合行政院穩定物價小組，持續密切關注國內外能源及大宗物資市場供需與價格變動，並彙整相關部會評估意見，滾動檢討相關措施，視情況適時調整或延長降稅政策，以穩定國內民生物價。