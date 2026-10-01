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債券市場大利多 證交稅優惠延10年、主動式 ETF 也享免徵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院1日院會通過《證券交易稅條例》第2條之1修正草案，將公司債、金融債券及被動式債券ETF受益憑證證券交易稅停徵期限延長10年，至2036年12月31日止；同時將主動式債券ETF受益憑證納入停徵範圍，停徵期間自2027年1月1日至2036年12月31日。財政部表示，將積極與立法院朝野各黨團溝通，力拚今年底前完成修法，讓租稅優惠無縫接軌。

財政部指出，政府為活絡債券市場、協助企業籌資及促進資本市場發展，自2010年1月1日起停徵公司債及金融債券證券交易稅，並自2017年1月1日起停徵被動式債券ETF受益憑證證交稅，相關租稅優惠將於2026年12月31日屆期。經金融監督管理委員會評估，現行措施有助資本市場活絡及發展，因此延長優惠期限。

此次修法另一項重點，是將主動式債券ETF納入停徵範圍。財政部表示，考量主動式與被動式債券ETF商品性質相近，租稅待遇宜一致，因此將主動式債券ETF納入，以兼顧政策公平性，並持續活絡債券市場。

至於租稅優惠的整體稅收效益，賦稅署長樓美鐘表示，金管會已提出稅式支出評估，但財政部目前仍在進一步複核，最終數字可能與金管會評估有所落差，後續待最終數字確認後金管會就會公告上網。

樓美鐘說，評估租稅優惠效益不能只看證券交易稅減少的稅收，還要納入政策帶動市場交易後可能產生的延伸效益，例如營業稅、營利事業所得稅等稅收增加，必須整體評估後才能確認實際稅收影響。

根據金管會目前提出的稅式支出評估，修法後公司債及金融債券年成交金額預估將由2025年的約4.66兆元，成長至2036年的17.96兆元；發行餘額則由約19.73兆元增至93.19兆元。債券ETF年成交金額則預估由2025年的約3.02兆元，成長至2036年的12.75兆元；發行規模由約2.16兆元增至7.65兆元。

財政部表示，上開修正草案後續將會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通，盼於2026年底前完成修法，讓相關租稅優惠措施順利銜接。

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