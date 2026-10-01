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房客把租屋處拿來做生意 房東每月1.5萬元免稅優惠恐飛了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
屋主在簽訂租約及申報所得稅前，應先確認承租人是否符合租金補貼資格。聯合報系資料照
屋主在簽訂租約及申報所得稅前，應先確認承租人是否符合租金補貼資格。聯合報系資料照

房客申請租金補貼，房東就一定能享有公益出租人每月1.5萬元租金收入免稅嗎？中區國稅局提醒，關鍵還要看房客是否符合租金補貼資格，如果房客將承租房屋拿來營業，導致不符租補資格，房東原本申報的租金收入免稅額也可能被剔除，面臨補稅。

依《住宅法》第15條規定，公益出租人將住宅出租給領有政府租金補貼的房客居住使用，在出租期間取得的租金收入，可享每屋每月最高1.5萬元免納綜合所得稅優惠。

這項制度主要是透過租稅優惠，鼓勵屋主將住宅出租給符合租金補貼資格的民眾，增加租屋供給，並減輕弱勢及負擔能力較低民眾的居住負擔。

不過，房東想享有這項優惠，仍要留意房客資格。中區國稅局近期受理一件復查案件，有屋主在未確認房客是否取得主管機關租金補貼資格的情況下，辦理綜合所得稅申報時，列報公益出租人的租金收入免稅額。

國稅局後續審查發現，房客承租房屋後實際供營業使用，並不符合租金補貼資格，因此房東也無法適用公益出租人的租金收入免稅優惠。國稅局最後否准屋主列報租金收入免稅額，並核定補徵所得稅。

國稅局提醒，屋主在簽訂租約及申報所得稅前，應先確認承租人是否符合租金補貼資格，以免原以為可以享有每屋每月1.5萬元免稅優惠，最後卻因資格不符遭剔除並補稅。

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