土地新增持分 優稅須另申請

台中市稅務局提醒，新增取得土地持分，必須重新申請地價稅自用住宅用地稅率，經審核符合規定後，新增部分才能適用自住優惠。

舉例來說，王先生原本持有一筆自用住宅用地二分之一持分，且已核准適用自住優惠，後來又取得剩下的二分之一持分。雖然前後都是同一筆土地，戶籍設立地點沒有改變，土地使用情形也相同，但後來新增取得的二分之一持分，不會自動套用自住用地優惠稅率。

稅務局解釋，原先持有且已核准持分，可繼續適用優惠；但後來新取得的土地持分，仍須另外向地方稅務機關提出申請，經審核符合自住要件後，才能按千分之2優惠稅率課徵地價稅。

另外也要留意申請時間，稅務局提醒，想要在當年度就適用自住用地優惠稅率，應在地價稅開徵40日前，也就是每年9月22日前提出申請；若超過期限才申請，就要等到申請次年才能開始適用。