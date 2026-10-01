柴油車減稅延長 拚無縫接軌

大型柴油車汰舊換新，每輛最高可減徵貨物稅40萬元，今年底將屆期，財政部已預告修法延長四年至2030年底。環境部昨（30）日舉行公聽會，業者關注修法趕不上落日期限，致減稅出現空窗期，財政部強調，修法會回溯適用，不影響權益。

換言之，這項租稅優惠會力拚無縫接軌，即使超過落日期限也不影響。

財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，並列入財政部本會期優先法案。針對報廢一期至三期大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車等，並購買新車且完成新領牌照登記，可退還新車貨物稅每輛最高40萬元，延長落日期限至2030年底，並擴大適用範圍至出廠十年以上大型柴油車。

環境部大氣司官員表示，在公聽會中，業者都贊同新增出廠十年以上大型柴油車，並延長落日期限，但目前時間已經接近第4季，業者擔心無法在落日期限前完成修法，減稅優惠恐出現空窗。

官員解釋，若修法不及於屆期前完成，就會回到原先法規，也就是暫時會進入落日狀態，但未來修法三讀後，仍然可以繼續申請，不會影響汰舊換新的權益。

舉例來說，業者若在1月10日汰舊換新，但修法在1月底才完成，業者當下雖仍無法申請，但可以保留相關單據，在2月提出申請，同樣可以取得貨物稅減徵優惠。

環境部評估，大型柴油車汙染排放與車齡具高度正相關，車輛出廠滿十年後，其汙染排放及對空氣品質的負擔已顯著增加，考量截至2025年底，車齡十年以上者仍有12萬1,417輛，其中含一期至三期車輛6萬3,264輛，占整體大型柴油車比率高達52.8％，因此繼續延長大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅。