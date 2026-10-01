無薪假補貼 留意30日門檻

勞動部針對九行業推出「僱用安定措施」減班休息（俗稱無薪假）薪資差額補貼，實施至10月31日，勞動部昨（30）日提醒，若企業為首次通報，需在截止前達到實施減班休息30日以上，才符合申領條件，並不是在10月31日前實施減班休息，就符合申請要件。

也就是說，協議減班休息起始日最慢要在10月2日前，才能符合實施30日以上的申請要件。

勞動部指出，適用的九行業包含食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業等。

九行業勞工在辦理期間內，與雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞工行政主管機關列冊通報，則可申請薪資差額補貼，每人每月最高可領取1萬1,500元。