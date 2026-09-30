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高所得族群海外投資繳稅兩門檻 一次贖回最易踩到稅務雷區

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
透過境內基金配置海外股市，贖回資本利得原則上免稅。路透
透過境內基金配置海外股市，贖回資本利得原則上免稅。路透

AI科技浪潮帶動全球股市近年頻創新高，不少高所得投資人透過境外基金、海外證券市場掛牌的ETF或透過海外券商，直接投資美股、科技股與全球股票，參與這波多頭行情。然而，海外投資獲利實現後，也可能面臨海外所得申報及額外稅負。

基金平台鉅亨買基金指出，判斷海外所得是否需要繳稅，可釐清兩道門檻：同一申報戶全年海外所得合計達100萬元，須全數計入基本所得額；當基本所得額超過750萬元時，超過部分按20%計算基本稅額。

若基本稅額高於一般所得稅額，並扣除依法可扣抵的海外已納所得稅後仍有差額，才須就差額補繳。換言之，100萬元是海外所得計入計算的門檻，750萬元則是計算基本稅額時的扣除額，不能誤認為「海外獲利一達門檻就要繳稅」。

鉅亨買基金總經理張榮仁認為，即使海外投資可能涉及稅負，也不宜因此把資產全留在台灣；若資產過度集中於台灣市場與科技供應鏈，一旦產業景氣反轉，整體投資組合可能同步承壓。配置美國及全球股票，有助於參與金融、工業、醫療保健與消費等不同產業，並分散單一市場及貨幣曝險，對高所得族群尤其重要。因此，投資人應思考如何在維持海外配置的同時，妥善管理獲利實現後的稅負。

張榮仁表示，境內外基金的資本利得稅負差異，在大額贖回時尤其值得注意。假設一名投資人持有境外基金多年，退休時一次贖回，實現400萬元海外獲利，這筆所得須全數計入當年度基本所得額；若加計同一申報戶其他應計入項目後，基本稅額高於一般所得稅額，就可能面臨額外補稅壓力。相較之下，透過境內基金配置海外股市，贖回資本利得原則上免稅，可減少大額獲利實現時的稅務負擔與申報複雜度。

繳稅 門檻 境外基金

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