3年媒合500多筆賺千萬佣金 國稅局追補營業稅66萬

國稅局查獲，有人經常介紹生意賺取佣金，3年間交易500多筆，且金額達新台幣1000萬餘元，已屬銷售勞務行為，卻未依法辦理稅籍登記並報繳營業稅，因此除了核定補徵營業稅66萬餘元，另也會依規定裁處罰鍰。

財政部中區國稅局今天舉行記者會，包括局長倪麗心、營所稅組組長解長海、銷售稅組組長簡時棻、綜所遺贈稅組組長何幸蓉等人出席。

中區國稅局說明，依加值型及非加值型營業稅法第1條規定，在國內銷售貨物或勞務及進口貨物，都應依法課徵加值型或非加值型營業稅。且提供勞務給他人，或提供貨物與他人使用、收益，以取得代價者，為銷售勞務。因此，個人如果持續性、經常性從事居間、媒合交易，並賺取佣金收入，已具備營業性質，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。

中區國稅局指出，先前查獲一起個案，A君在民國112年至114年間，經常介紹乙、丙公司向甲公司採購貨物，甲公司也按銷售額的一定比例給付A君佣金，3年間交易500多筆，且金額達1000萬餘元。

國稅局表示，A君未辦理稅籍登記，卻經常性提供居間、仲介勞務並收取報酬，並漏報銷售額平均每月超過20萬元，已達使用統一發票標準，適用稅率5%，因此核定補徵所漏營業稅66萬餘元，另依規定裁處罰鍰。

針對「經常性」的頻率如何界定。國稅局指出，原則不會有明確定義，但此個案在3年間交易500多筆，頻繁度已符合營業特性，因此會視交易樣態與規模判斷；不過若1年內只介紹1筆生意並收到鉅額款項，可能較難落入經常性定義，也不會被課徵營業稅，但收取佣金就屬收入所得，因此仍要報繳個人綜合所得稅。

國稅局提醒，個人若有經常性從事仲介或媒合交易而賺取佣金收入，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅，如漏未辦理者，應盡速向所轄稽徵機關補辦稅籍登記，並加計利息補報繳應納營業稅，並得適用稅捐稽徵法第48條之1規定，免予處罰，避免之後查獲遭補稅處罰。