陽台外推、頂樓加蓋等違建為何要繳稅？稅捐處揭背後考量

頂樓加蓋、陽台外推，甚至在土地上搭建鐵皮屋，就算沒有使照、屬於違章建築，仍可能要繳房屋稅。高雄稅捐處提醒，違建在尚未拆除以前，一樣應設立房屋稅籍並繳納房屋稅，不能因為房屋不合法，就不用負擔房屋稅。

稅捐處表示，房屋稅是以附著於土地的各種房屋，以及增加房屋使用價值的建築物為課徵對象，並依房屋實際使用情形適用不同稅率。因此，即使是沒有使用執照的違章建築，也不能排除在房屋稅課徵範圍之外。

違建與要不要繳房屋稅是兩回事。稅捐處解釋，如果違章建築不設籍課稅，反而會對依法興建的合法房屋不公平，甚至可能產生助長違建的反效果。因此，基於租稅公平及健全房屋稅籍，只要違建還沒有拆除，就應依法設立房屋稅籍並繳納房屋稅。

不過，民眾也要留意，違建有繳房屋稅，並不代表房屋就地合法。稅捐處強調，繳清房屋稅只代表屋主履行納稅義務，並不會因為取得房屋稅單、持續繳納房屋稅，就讓原本沒有合法執照的違章建築取得合法地位。

有哪些常見情況要特別注意？稅捐處說，包括房屋頂樓加蓋、陽台外推、屋前或屋後增建，以及在土地上搭建鐵皮屋等，都可能涉及新增房屋稅籍問題。

依規定，房屋如果有新建、增建或改建情形，應自建造完成日起30日內，檢附相關文件，向當地主管稅捐稽徵機關申報房屋稅籍及實際使用情形。

稅捐處提醒，即使增建部分屬於違建，仍應依期限辦理申報。若未依規定申報並因此發生漏稅，除了要補繳原本應納的房屋稅，還可能按所漏稅額遭處罰鍰。