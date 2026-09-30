富爸爸送房直接登記兒子名下 「沒過戶」仍逃不掉這筆稅

爸爸出錢幫兒子蓋新房，從一開始就把兒子登記為建造執照起造人，房子沒有經過過戶，是不是就不用繳契稅？台南稅務局解釋，只要實質上屬於父母贈與房屋給子女，即使子女從頭到尾都是起造人，取得使用執照後仍須申報繳納贈與契稅。

稅務局舉例，小陳想送兒子一棟新房，因此打算由自己出資興建，並直接把兒子登記為建造執照起造人，小陳原本認為，房屋從興建開始就在兒子名下，之後也沒有辦理所有權移轉，應該不會產生契稅問題。

不過，契稅課不課，不能只看房屋有沒有辦理過戶。依《契稅條例》第12條第2項規定，建築物在建造完成前，因買賣、交換或贈與，由承受人成為建造執照的原始起造人，或中途變更為起造人，之後取得使用執照，仍應由使用執照所載的起造人申報繳納契稅。

因此，套入這個案例來看，雖然兒子從一開始就是起造人，過程中也沒有發生起造人變更，但房屋實際上是由小陳出資興建並贈與兒子，仍屬於贈與取得房屋。兒子取得使用執照後，應在主管建築機關核發使用執照之日起60日內申報贈與契稅。

如果忘記申報，還可能多付一筆錢。稅務局表示，未在期限內申報契稅，每逾3日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但不得超過1萬5,000元。

若涉及匿報或短報，被稅捐機關查獲，或經人檢舉查明屬實，除了補繳原本應納契稅，還可能被處應納稅額1倍以上、3倍以下罰鍰。

稅務局提醒，父母出資替子女建屋、由他人出資卻以自己名義擔任起造人，或興建中的房屋涉及變更起造人，都應特別確認是否涉及契稅申報，別以為房屋沒有辦理過戶，就一定沒有契稅問題。