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生前債權 要課遺產稅
財政部北區國稅局表示，被繼承人生前若曾借款給親友，死亡時借款尚未獲清償，繼承人申報遺產稅時，應將截至死亡日仍未收回的債權列入遺產申報，若漏未申報，除補徵遺產稅，也可能按所漏稅額處罰。
依遺贈稅法規定，債權屬於被繼承人所遺留其他一切有財產價值的權利，應列入遺產申報遺產稅。
也就是說，被繼承人生前若曾借款給親友，在死亡日尚未獲清償返還，性質上屬於被繼承人對他人的債權。
舉例來說，被繼承人余小姐（化名）2025年間死亡，繼承人余小妹（化名）依法在申報期限內申報遺產稅，但經查發現，余小姐生前曾借款給友人王先生（化名），截至死亡日止，對王先生仍有1,100萬元債權，由於余小妹漏未申報該筆債權，除遭補徵遺產稅，並按所漏稅額處罰。
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